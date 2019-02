Biographie soon Chronique 16 / 20

0 commentaire

Solstices ( 2019 ) D'abord, un étonnant mariage des antagonismes.



Entre l'amour et la profondeur du Black Metal des origines et la modernité de la production (en témoigne cette magnifique reprise de Burzum époque Filosofem).

Entre la folie d'un chant possédé (Julien de Cowards délivre ici quelque chose de nouveau, avec une dimension qui se rapproche parfois d'un Shining ou d'un Mayhem, avec la violence et l'intensité qu'on lui connaissait déjà) et la maîtrise d'un univers musical riche et cohérent. Entre d'un côté la retranscription oppressante d'un monde moderne urbanisé et de l'autre celle la beauté de la Nature et des éléments.

Les membres de Cowards avaient déjà réussi à insuffler une aura empruntée au Black Metal à une musique urbaine et catchy.



D'une certaine façon, c'est l'inverse qui est ici effectué avec Heaume Mortal. En effet, Francis Caste à la production fait encore une fois preuve de sa grande capacité d'adaptation, en préservant l'ambiance du Black Metal (notamment via le chant et les riffs de guitare) tout en ajoutant, notamment via son travail sur le son de basse de batterie, une force et une énergie que j'avais rarement reconnue dans un album du genre (le meilleur exemple de ce mariage étant à mon sens le morceau South Of No North).



Ensuite, et surtout, une aura.



C'est à dire que ce qui demeure au delà de l'efficacité remarquable d'une telle recette, c'est la dimension propre aux meilleurs albums de Black Metal, qui fait qu'on se retrouve face à quelque chose de plus qu'à d'excellents morceaux. En plus de transcender les codes établis, cet album possède quelque chose qu'on peut difficilement nommer, qu'on ne peut résumer à l'ensemble des qualités déjà citées. C'est un univers qui s'ouvre, c'est un monde d'images et d'émotions qui défilent.



Quelque chose qui fait que "ça n'est pas que de la musique".