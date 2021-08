Biographie Hawak prend forme en Californie et se décrit comme Bay Area jungle-asian punx doing a screamscape. Une Demo, Lift the Mist, sort en 2018, suivie par deux singles peu après mais il faut attendre 2021 pour voir arriver Nước, leur premier LP. Chronique 15 / 20

Nước ( 2021 ) Lorsqu’on m’annonce des airs de Kidcrash et Massa Nera, il n’en faut pas plus pour jeter une oreille sur Nuoc, le premier LP de Hawak. Les Américains s’étaient déjà fait remarquer avec Lift the Mist, leur Demo, mais c’est trois ans après qu’on a enfin le plaisir d’écouter un ensemble à l’apparence plus structuré.



Hawak a compris ce que l’on pouvait attendre d’un groupe de Screamo actuellement. Qu’on soit clair, la structure est parfaitement ingérée et Nuoc n’en sera qu’un exemple parfait. Si le disque ne se saborde pas à rester trop lisse, il fera se dire que tel riff ou passage évoque un autre disque. D’un côté, cette sensation ne saura que conforter les adeptes du genre qui seront donc en terrain parfaitement cartographié, mais de l’autre, c’est plus sur le ressenti que cela va jouer.



Entre les envolées parfois Emo de certains passages (« Realign ») et d’autres instants plus abrasifs dans l’approche (« The Hands We Remove »), le côté Kidcrash que l’on m’avait vendu se retrouve à merveille. Le mélange prend.à merveille sur « Inward Vision », avec une fin fédératrice, taillée pour le live mais qui fonctionne à merveille ici.

Ca fonctionne à coup de samples (« Overthingkin Anxiousness (A Spirit in the Room) », aux douceureux airs de Féroces dans une approche presque Post-Rock mais vite absorbée par l’ensemble Post Hardcore / Screamo (« Unseen »). Le son cavalcade parfois, et l’idée derrière ces 10 morceaux se concrétise assez vite musicalement parlant (« Disinter », titre on ne peut plus classique mais terriblement efficace). Et émotionnellement ? Ça prend aux tripes dès l’ouverture.



S’il ne retirera pas la marque Kidcrash qui reste en moi, Hawak offre avec Nuoc un chouette disque. Mix intéressant entre les aspects épurés de certains artistes, les vrombissements scratchy d’autres, mais avec un voile séduisant sur l’ensemble. Fichtre, j’y retourne !