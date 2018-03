S'imposer comme des patrons. Voilà le dernier album d'Hangman's Chair résumé en quatre mots. Cela fait déjà de nombreuses années que le groupe traîne ses guêtres au sein de la scène Stoner/Doom hexagonale et les habitants de notre pays avaient dû apprendre à compter sur les Parisiens lorsqu’il s'agissait de fournir une musique sombre, lourde et mélodique. Oui mais voilà, avec This Is Not Supposed To Be Positive, le groupe passe de l'entreprise locale à la multinationale en livrant un des meilleurs disques de l'année, tout style confondu.



La métamorphose était pourtant annoncée sur Hope//Dope//Rope qui montrait déjà des signes de cette volonté d'élever la science du riff plus haut, plus loin. Dès les premières secondes de « Dripping Low », on est transporté par Charon, désertant le Styx, direction le nouveau royaume des enfers où mélancolie, beauté, lourdeur et puissance se conjuguent. Loin des formations, comme Electric Wizard par exemple, qui jouent sur le second degré de leurs atmosphères, Hangman's Chair racontent leurs vies, leurs épreuves et se rapprochent de l'auditeur. Rarement il nous aura été possible d'entendre une production si lourde et pourtant si claire, riche et dynamique, offrant un sentiment de vitalité bienvenu aux compositions.



Autant l'avouer de suite, Hangman's Chair livre un disque varié, logique et inspiré. On passe par tous les états à l'écoute de This Is Not Supposed To Be Positive et le groupe a semble-t-il pioché à droite et à gauche afin de trouver son propre style, mélange de Stoner, Doom et Hardcore proche de Corrosion Of Conformity le tout surmonté d'une dose de Grunge (pensez Alice In Chains) afin de parfaire une recette magique. Tour à tour mélancolique (« Dripping Low »), plus heavy que jamais «(« Cut Up Kids), ou mélodique (« Flashback »), on est confronté à une avalanche de riffs, d'arrangements et de structures musicales que peu de musiciens ont su proposer auparavant à un tel niveau de perfection et de maîtrise. Le plus surprenant étant que nous pourrions remplacer chaque piste citées précédemment, cela ne changerait rien. Le groupe réussit à être logique au sein de son disque mais surtout au sein des compositions, ne proposant jamais un seul titre reposant sur le même riff de bout en bout. La carte de la répétition bête et méchante, sans aucune inspiration, très peu pour nos intéressés. Plein de détresse, de puissance et de désespoir, Cédric réussit à magnifier le tableau en livrant une performance que l'on s'accordera à définir comme excellente, au bas mot. Proche de Pallbearer à ce niveau, sa voix claire permet d'illuminer l'ensemble de l'album sans perdre la hargne qui le caractérise pour autant.



Des patrons. Hangman's Chair c'est avant tout cela, des mecs qui ont toujours su aller de l'avant, continuer, s'acharner et difficile aujourd'hui de ne pas leur donner raison quand on écoute ce This Is Not Supposed To Be Positive, déjà considéré comme le disque le plus important de leur carrière par beaucoup. Un engouement mérité à la vue des nombreuses qualités qui le composent : varié, maîtrisé, sombre et beau, c'est un tour de force qui nous accompagnera pour longtemps. On espère simplement que la critique française ne sera pas la seule à l'admettre.

Plusieurs fois, tout le temps.