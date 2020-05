Biographie Né en Suède en 2011 autour de Tommy Alexandersson (Basse / Chant), Alexander Moraitis (Guitare), Marcus Pettersson (Guitare), Kasper Eriksson (Batterie) et Nicklas Malmqvist (Claviers), Hällas a mis quelques années à faire parler de lui, mais un premier ep éponyme paru en 2015 a mis la puce à l'oreille à certains fans de Hard Rock, de Rock Psychédélique et de Rock Progressif, pas mécontents de tomber sur une formation qui arrive avec brio à mêler ces trois genres. En 2017, Excerpts From A Future Past confirme le grand talent des Suédois et les place en première ligne d'une vague rétro attirant de plus en plus de nouveaux groupes. Début 2020, ils enchaînent avec la sortie de Conundrum. Chroniques Excerpts from a Future Past Hällas 17.5 / 20

2 commentaires ( 18.75 / 20 ).

). Excerpts from a Future Past ( 2017 ) Plus ambitieux, plus efficace, plus abouti. Le passage des Suédois de Hällas au long format après un EP particulièrement prometteur est une réussite totale. Oui, commencer cette chronique par sa conclusion n’est peut-être pas la chose la plus pertinente à faire pour avoir une chance que vous poursuiviez votre lecture. Pourtant, Excerpts From A Future Past ne laisse à aucun moment une quelconque place au doute et demande à ce que l’on vante ses mérites sans plus tarder. Vous voulez du Hard Rock, vous en avez. Vous demandez du Rock Progressif, tendez les mains. Vous êtes friand de psychédélisme flirtant avec le mauvais goût sans jamais y céder, ne bougez pas, vous êtes au bon endroit.



Hällas confirme avant toute chose son talent de composition, faisant avaler les 42 minutes de l’album en une seule cuillère et vous caressant ensuite doucement l’estomac pour s’assurer que la digestion se passe comme il faut. C’en est à certains moments écœurant de facilité. Ce talent d’écriture, on l’a ou on ne l’a pas, c’est aussi simple que cela. Faisant une nouvelle fois honneur à un artwork somptueux, Hällas donne donc une leçon mariant chevauchées épiques (The Astral Seer, Repentance) et odes enflammées à des villes fantasmées (The Golden City Of Semyra), tout en glissant au milieu un tube imparable, Star Rider, tous claviers dehors. Des claviers qui prennent d’ailleurs de plus en plus de place dans la musique du groupe, quittant par moments les années 70 pour gambader du côté de la décennie suivante.



Telles deux pièces montées au mariage de Genesis et d’Emerson, Lake And Palmer, Shadow Of The Templar et Illusion Sky concluent l’affaire avec brio, permettant aux Scandinaves d’enfoncer le clou, si besoin était. Jouissifs, ces deux morceaux illustrent à merveille la puissance de feu d’une formation qui évite cependant à merveille l’écueil du "trop" qui menace souvent les groupes de ce créneau. Subtilité et intelligence sont au programme du grand Shadow Of The Templar, tandis qu’Illusion Sky la joue plus décontractée avant de reprendre les premières notes de l’album pour un final poignant où la voix de Tommy Alexandersson nous touche d’encore plus près.



Excerpts From A Future Past est un pur moment de joie, assouvissant autant nos besoins de mélodies que ceux d’ambiances prenantes. L’album accompli d’un groupe qui monte encore et toujours tout en gardant une fraîcheur étonnante. Pourvu que ça dure… 16 / 20

0 commentaire

Hällas ( 2015 ) Si l’on vous dit que l’on va vous parler d’un groupe suédois jouant sans vergogne la carte du revival Hard-Rock/Psyché/Prog, votre premier réflexe sera certainement de vous couvrir les oreilles en criant "la la la la la" pour échapper à une énième info sur Ghost et les tribulations du pape Tobias Forge. Rassurez-vous, il s’agit cette fois-ci d’une formation dont vous avez très certainement entendu parler ces derniers temps et qui fait son bonhomme de chemin d’une façon moins tape-à-l’oeil que le souverain pontifiant et ses goules.



Si Hällas n’a pas la grandiloquence de son voisin, sa musique n’en est pour autant pas moins aventureuse et inspirée, comme le démontrait déjà en 2015 ce premier EP dans lequel tout ce qui fait le charme de la musique des Scandinaves est présent. Un chant nasillard immédiatement reconnaissable, des guitares qui s’harmonisent et s’entremêlent, un batteur qui a le bon goût de ne pas trop en faire, une basse cotonneuse, des claviers psychédéliques à souhait et surtout, surtout, des compositions d’une efficacité redoutable. Le visuel, la quête, les ennemis et créatures mystérieuses qui nous attendent sur le chemin… Tout semblait pourtant couru d’avance et c’est avec une sensation de déjà vu que l’on se lançait à l’assaut de ces quatre titres qui allaient pourtant, dès les premières secondes, s’avérer être d’une fraîcheur revigorante.



Hällas a compris que les riffs, sans qu’ils aient besoin d’être particulièrement compliqués, étaient la clé et que l’engagement mis dans leur interprétation pouvait faire la différence. La preuve en est faite dès la cavalcade qu’est Autumn in Space, galop d’essai particulièrement réussi et qui met sur les rails le reste de cet EP bien trop court au final, tant l’écriture des morceaux semble couler de source. Le groupe n’hésite pas à changer de tempo et à laisser vivre des passages instrumentaux maîtrisés (Insomnia) avant d’élever encore son ambition sur les deux derniers titres, penchant clairement vers le rock progressif (l’épique Tale of a Tyrant). Le morceau-titre concluant l’affaire sur plus de 7 minutes jouissives, entre épopée médiévale et trip à l’acide.



Cette première sortie des Suédois, particulièrement addictive, laissait présager d’un futur brillant pour le quintet, que l’on avait déjà hâte de retrouver sur une plus longue durée. L’avenir allait nous donner raison…