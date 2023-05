Biographie Guru est un projet de Black Metal / Doom dans la lignée de groupes tels que Primordial, Urfaust, Shining, fondé par Jerry (Chant - Les Chants De Nihil), Rudy (Guitare), Simon (Guitare), Anne-Laure (Basse) et Quentin (Batterie). Leur premier album, Nova Lvx, sort en mai 2023 chez Sleeping Church Records.

Chronique 15 / 20

Nova Lvx ( 2023 ) Nova Lvx est la toute première sortie du groupe breton Guru et il se révèle des plus intéressant à travers une approche qui mélange Black Metal et Doom de manière particulière et déjà très personnelle.



Quatre longs morceaux d'environ huit minutes en moyenne composent ce Nova Lvx. Guru prend le temps de poser ses ambiances, de faire progresser ses compositions, d'enchainer ses idées au fur et à mesure. On est donc éloigné d'un Black Metal violent et cru, le groupe préférant développer des atmosphères, celles-ci plutôt macabres et tourmentées, ainsi que des tournures mélodiques, des ralentissements et des éléments dissonants et étranges. De fait, Nova Lvx se révèle saisissant et même assez fascinant dans son déroulé, le point d'orgue étant sans doute la piste Bathed In Sunlight, de dix minutes, captivant dans sa construction et son enchainement d'idées (le début très chouette à la basse, le riff central excellent et le soli Heavy ou la mélodie centrale vraiment bonne). Guru arrive d'une fort belle manière à créer de longues pistes qui étonnent, passionnent et s'écoutent du début à la fin sans temps mort ou coup de mou comme ça peut être parfois le cas pour certaines formations de Doom / Black Metal dont on a l'impression que certains passages font office de remplissage et provoquent davantage l'ennui que l'engouement.



Côté influences on pourra entendre du Urfaust chez Guru, notamment pour le chant, tout comme Primordial dans ces ambiances noires et mornes ainsi que Shining à la fois dans le chant et dans la bizarrerie des lignes de guitares. Parlons justement de la voix de Jerry (qui chante également dans Les Chants De Nihil) qui est absolument fantastique tant elle passe par différents registres avec brio. La manière qu'il a de chanter de façon théâtrale est jouissive et apporte beaucoup de personnalité à Guru. On a aussi souvent l'impression d'entendre Niklas Kvarforth de Shining pour son côté fantasque et malsain, mais il peut également se travestir dans un registre plus classique, user de voix de caverne sur Pilgrim On The Path Of Tears, tout comme on croirait entendre Tom G. Warrior de Celtic Frost sur In The crimson Smoke. C'est impressionnant !



Avec Nova Lvx, Guru signe là un premier effort remarquable, qui semble cristalliser beaucoup de choses à la fois dans les influences et aussi dans les idées apportées pour en modeler quatre compositions franchement personnelles et déjà très matures. Allez les écouter si vous aimez Shining, Urfaust ou Primordial, mais fait à leur façon et de manière nouvelle.