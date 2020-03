Il est arrivé, le nouveau Guerilla Poubelle, acide, acerbe, goûtu comme on l’aime, hardcore comme jamais, taillant des costards à ceux qui l’ont bien cherché (Superbus, Sarko, le sexisme, les sombres cons, les sales rockstars, les médias, etc.).

Fleuron de la scène punk-rock française, tête de file d’un mouvement qui n’a jamais été aussi actif et de qualité que depuis ces dix dernières années, les Gé-ix-pet comme on les appelle à Toul, balancent 16 titres pour un poil plus de 35 minutes de punk-rock de type crochet du droit / uppercut, conclu par une soumission à la clé de bras pour le côté burlesque, le tout accompagné d’un dvd intitulée "Ceci n'est pas une fiction" de plus d’une heure et demie d’hystérie collective, avec un regard pertinent sur les « à-côtés » de la scène et du live.

La note d’intention, dans le riche livret, en guise d’explicitation du titre de l’album (Punk= Existentialisme) est bienvenue, fournissant une jolie réponse à la sarkozisation de la société française. Comme Sartre l’exposait, le postulat de base est celui de dire que l’existence précède l’essence, et que donc pour l'Homme, il existe d'abord avant d'être ceci ou cela et c'est lui qui décide d'être ceci ou cela. Absolument le contraire de la pensée « de droite » qui assume l’innée comme base de l’humain (cf l'entretien de Michel Onfray avec Nicolas Sarkozy). Faites votre choix. Si vous hésitez, rendez-vous à la plage 11 de l’album, pour écouter "Le Travail rend libre" qui est tout simplement le morceau le plus radical et le plus cohérent de l’album, avec un Till aux cris en pleine forme.

Les p’tits gars reprennent les choses là où ils les avaient laissé en jachère dans Il faut repeindre le monde…en noir, engageant les hostilités avec une mise aux poing ("Punk rock is not a job"), balançant entre des tubes potentiels pour laquelle on peut difficilement ne pas hurler le refrain en chœur ("Tapis Roulant"), et des chansons bâties pour le live, et pour lesquelles on entends déjà le public reprendre les paroles à la lettre ("Y’a pire ailleurs") comme il le fait déjà, du reste, pour "Demain il pleut". "Dans la diagonale" est une des plus belles réussites de l’opus, tant au niveau de la forme que du fond, le duo avec Alex de Justine est une heureuse confirmation, et la référence à l’ouvrage de François Bégaudeau (ex-chanteur des Zabriskie Point, aujourd’hui écrivain et critique) établie une filiation pertinente toujours revendiquée avec le combo nantais. Clin d’œil qu’on retrouve dans l’"Equipe Z", dont le titre est une réponse décalée à une chanson de Justine (nantais aussi), et dans laquelle GxP manie son meilleur humour, en plaçant par la même occasion un des deux passages dub-skaïsants de l’album (l’autre se trouvant à la fin de "Quand le ciel sera tombé").

On peut réentendre d’anciennes démo qui étaient dispo sur le site des GxP depuis longtemps, réenregistrées et réarrangées pour l’occasion ("Etre une femme" et "Génération", dont le texte est écrit par Vérole et dont la musique a dû être écrite après une écoute prolongée de Rancid,).

Deux bémols cependant, quelques chansons un peu en dessous du lot comme "Libéral et propre" qui n’apporte pas grand chose et qui n’est peut-être pas forcément bien placée sur l’album, et la dernière chanson "Un éléphant dans une porcherie" qui est un peu décevante, notamment avec un featuring, certes de choix (Olivier Portnoi de Dead Pop Club), mais bizarrement un peu faux… cependant, la fin à-la-Refused est de toute beauté. A New Beat !

L’écriture de Till (chanteur / guitariste / compositeur / interprète / organisateur de concerts / boss de label DIY / humoriste / coursier / Molubdoténophile) est toujours aussi bien incarnée (« J'ai fait des collages avec moi. J'ai coupé des bouts de mon corps, j'ai fait des chansons avec ça. ») et aussi véhémente ("Cogne sur un flic pas sur ta femme" (qui sonne musicalement très Green Day), "Le travail rend libre", etc.), une verve qui n’est pas prête de s’atténuer puisque c’est évidemment sur scène que le combo va aller défendre son point de vue, avec des cassettes d’Operation Ivy et des Zab’ dans la boîte à gant du van. Rendez-vous dans le pit.



"Dans la diagonale" ; "Tapis roulant" ; "Le Travail rend libre"