Biographie Derrière Grisaille on retrouve deux membres de Syndrome 81 : Fab (Chant - Thrashington Dc) et Jacky (Guitare - Thrashington Dc, Prisonnier Du Temps, Coupe Gorge, Jodie Banks, Black Spirals...). On a donc a faire à de la Oï / Post-Punk / Hardcore mélodique avec deux titres qui sortent sur l'ep Entre Deux Averses.... Celui-ci parait en 2023 via Black Water et Symphony Of Destruction. Chronique 15 / 20

Entre Deux Averses​.​.​. ( 2023 ) Entre Deux Averses​.​.​. est le témoignage de Brest. De ce qu'est cette ville, du vécu des personnes qui y habitent. J'en sais quelque chose, j'ai passé moi même vingt ans dans cette triste ville.



Dans Grisaille, on trouve deux musiciens de Syndrome 81, Fab (aussi dans Thrashington Dc) et Jacky (Thrashington Dc, Prisonnier Du Temps, Coupe Gorge, Jodie Banks, Black Spirals...). La filiattion musicale avec Syndrome 81 est étonnament trop nette, à savoir un Post Punk / Oï qui flirte avec le Hardcore mélodique. Les deux morceaux auraient pu sortir sous le nom de Syndrome 81 que ça passerait crème. Le morceau Blessures est un petit tube en puissance. Dans ses mélodies accrocheuses bien sûr, mais surtout dans son texte. "J'en ai connu des déconvenues, j'ai encaissé tous les coups durs, est-ce que ça me rend vraiment plus fort ? Je vais pas te mentir, sous mes faux airs, j’ai des remords, quelques regrets, j'ai moi-même commis des erreurs..." Le texte est fort, porteur. C'est ce pourquoi je m'anticipe de Brest, mais je reste toujours extrêmement attaché à cet endroit à jamais, d'une grisaille pénétrante. Le morceau Ton Souvenir est dans lignée de cette morosité ambiante, avec ce truc bluesy au départ. Très engageant, dans une vibes Syndrome 81-esque, se retrouve très Punk avec de belles paroles "Accablé, le cœur brisé, effondré, la gorge nouée, je cherche en vain le sommeil, la nuit ne porte pas conseil. Nous avons séché nos larmes, et avons levé nos verres, à la mémoire de nos sœurs, à la mémoire de nos frères."



Le verbe, le texte, le son est important chez Syndrome 81, pardon - Grisaille. La filiation est là - à travers la scène Oï / Post Punk bretonne. Donc si vous aimez Cuir, Syndrome 81, Home Front, Rixe écoutez Grisaille parce que c'est très beau et qu'en deux morceaux, ils arrivent à dégager l'essentiel de ce qui se dégage dans ces scènes. On vous l'a dit dit : vibrant, porteur, touchant.