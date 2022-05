On avait très certainement oublié ce Grief - à ne pas confondre avec le très bon groupe de Sludge US - qui n’avait existé que par une brève démo en 2006. Depuis, rien. Et ce soudain Construire le Vide annoncé chez Stonehenge Record et Seitan Hell’s Bike, arrivé comme une fusée pour cet ensemble Post Hardcore / Screamo.



Construire Le Vide aurait pu sortir en 2006 qu’il aurait développé la même sensation qu’un Belle Epoque en son temps, un Aussitôt Mort plus rugueux, ces dissonances sonores (entre fragilité de la ligne vocale et aggression de certaines cordes) sur « La Colère est Aveugle », lorgnant vers un brin de Black Metal (think of Celeste ou Plebeian Grandstand).

« Fragments » ouvrait pourtant le bal avec une sonorité presque pessimiste, un truc un peu sombre qui se retrouve malmené sur « Embrasser les obstacles » et son côté cassage de nuques ou collé au sol via « Nécropole ». Le truc qui lorgne véritablement vers un Post Hardcore assez sombre, assez poisseux.



Construire Le Vide fait partie de ce renouveau du genre, ce revival perpétuel d’une scène qui se meurt chaque jour pour renaitre le lendemain. Et si c’était ca l’éphémérité du Screamo ? Exister pour renaître, cette volonté d’oublier les retours improbables qui ne sont qu’un culte à la mémoire pour oublier le quotidien palpable des gens derrière ? Comme le dit Grief, « Nous disparaissons mais nous reviendrons ».