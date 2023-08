Biographie 2017 marque la fin de The Dillinger Escape Plan. Greg Puciato (ex-chanteur) ne tarde pas à refaire parler de lui avec ce projet solo, éloigné du Mathcore épileptique de son ancien groupe. A la place, le musicien amalgame différents genres (Grunge, Alternative Rock, Coldwave,...) et signe en 2020 Child Soldier: Creator Of God. Son deuxième effort, Mirrocell, paraît deux ans plus tard. Chronique 16 / 20

Mirrorcell ( 2022 ) Que vit-on après la gloire et après l’euphorie ? Que nous réserve encore demain ? Est-ce que l'on a de quoi se réjouir ou faut-il se résoudre au pessimisme après les temps qui courent ? Beaucoup de questions qui sont posées ici sur Mirrorcell, le deuxième opus de Greg Puciato.





Beaucoup moins expérimental que son prédécesseur, Child Soldier: Creator Of God, nous avons ici avec Mirrorcell un album intimiste, réflecteur des humeurs et des problèmes que Greg Puciato veut bien nous confier. Tout passe par le partage, la retenue et dans certains rares cas, les cris de celui qui était autrefois le chanteur de The Dillinger Escape Plan distille sobrement. Si vous cherchez d’ailleurs à prolonger cette expérience The Dillinger Escape Plan vous allez être déçus car le projet solo n’a strictement rien à voir avec le groupe, mais vous l’aurez surement déjà compris avec les quelques lignes précédentes. Non, Mirrorcell révèle un spectre de qualités bien différent que ce qu’on trouvait dans le quintet du New Jersey. Là où ce dernier brillait par son génie musical ayant permis de creuser encore et toujours plus profond dans le Mathcore en cassant structures et mélodies, Greg Puciato fait grosso modo l’inverse sur Mirrocell.



Il y a d’excellents titres, comme notamment Never Wanted That ou bien I, Eclipse, pour ne citer qu’eux et leur qualité réside dans la nuance qui est apportée à la mélodie de base et aux sentiments qui passent par la voix et la musique. Niveau style et genre musical il serait très difficile de coller une étiquette propre à Mirrorcell. Il faudrait redéfinir et moderniser certains genres datés afin d’y apporter un sens réel. On retrouve des éléments Rock, Grunge, Indus ou Coldwave, mais ce n’est apparenté directement à aucun des quatre pour autant. On balaiera ça donc dans la case indépendant ou alternatif, sans pour autant que ça aie plus de sens. S’il fallait tenter une comparaison osée, on serait quelque part entre Alice In Chains et Depeche Mode ? Vous voyez, ça ne veut rien dire !



Concernant les thèmes abordés on aborde celui du changement et de ses conséquences qui revient souvent : la solitude, l’ennui, la dépendance affective et les relations aux autres. C’est notamment plutôt bien tourné dans le morceau avec Reba Myers de Code Orange, Lowered. La volonté affirmée de Greg Puciato sur cet album est de parler de ses anxiétés et de la dépression et d’aider ceux qui souffrent de ces maux également. C'est un album qui a été écouté et apprécié dans un premier temps, puis redécouvert quelques mois plus tard un peu comme une révélation à coté de laquelle on était passé. Peut-être vous faudra-t'il aussi plusieurs écoutes pour le comprendre le digérer et l’apprécier, ou peut-être pas.