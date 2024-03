Biographie Issus de Kiss It Goodbye, Jesu, Undertow et Playing Enemy, les membres de Great Falls font dans la violence, l'agression, mais aussi la lourdeur et l'oppression. Oscillant entre Noise-Hardcore belliqueux et Sludge rampant, le trio a déjà sorti une multitude de choses, entre des cassettes audio et CDR partagés avec Kenji Siratori (2009, 2011), A Death Cinematic (2011) et Pink City (2012), un split 7" avec Dephosphorus en 2012, et deux albums, Fontanelle en 2009 et le second Accidents Grotesque en 2013. Chroniques Objects Without Pain Accidents Grotesque 16 / 20

0 commentaire

Objects Without Pain ( 2023 ) Des bruits de rue, la circulation, une portière qui claque et le silence se fait. Le temps de l'album, nous accompagnons notre protagoniste dans ce milieu confiné, où l'angoisse et la colère contribueront au sentiment étouffant qui ne nous lâchera pas durant tout notre voyage.



Si vous ne connaissez pas ce groupe et que vous êtes d'un naturel curieux, arrêtez tout de suite cette lecture et lancez le premier titre. Petit bijou de composition, cette piste envoie au tapis tous les wannabe Neurosis et constitue en quelque sorte un éventail de ce qui vous attend dans ce pavé de 54 minutes. "There is no escape, this is no mistake" C'est après quelques vociférations de Demian Johnston sur une guitare solennelle que ces mots sont répétés en boucle, chuchotés par une voix féminine le temps d'une intro qui fait doucement mais sûrement monter la pression. La première patate dans la tronche arrive sans crier gare, la basse galopante de Shane Mehling et la virtuosité de Nickolis Parks à la batterie qui ne ferait pas rougir un Casey Hansen de Cult Leader nous fait rapidement comprendre qu'ici, on est pas là pour déconner.



Le déferlement de violence s'effectue alors et fonctionne admirablement bien pour peu que l'on aime être enterré dans le sable à coup de poing et de talon. Les riffs s'enchainent avec perfection et s'ils ne sont pas tout le temps les riffs les plus originaux que l'on ai entendu, leur arrangement et l'intention qui les poussent nous en donnent pourtant l'impression (et grâce à cette batterie !). Vous l'aurez compris, Great Falls n'a pas fait un album avec lequel vous allez faire découvrir le Metal à quelqu'un. C'est un album dense et violent pour auditeur averti, à qui il faudra quand même quelques écoutes pour en cerner la finesse.



Mais au delà de la violence "bête et méchante", il ne faut surtout pas sous estimer la grande sensibilité du groupe. Déjà le chant, hurlé, vacillant, à la fois agressif et fragile, mais surtout ce qu'il évoque. "It can hurt, being happy. Why did we let it happen ?" Titre après titre, les paroles nous narrent les tourments d'une personne incapable de contempler le bonheur lorsqu'il est devant lui sans se rendre malade à l'idée de pouvoir tout perdre. Ou d'être torturé entre le choix d'arrêter et de retrouver une liberté qui n'est peut-être qu'illusoire, plutôt que de devenir un réceptacle de tristesse chacun l'un pour l'autre ("sad shelters"). Une tristesse profonde donc, même suintante, qui donne une impression d'une musique malade, qui se blesse elle-même.



Et ce dernier morceau, Thrown Against The Waves, ce riff répété, cette froide conscience du désastre, en anticipation fébrile et perpétuelle, à peine soutenue par un rythme instable et détraqué par l'angoisse : quelle admirable façon de clore un album avec autant d'intensité. 15.5 / 20

0 commentaire

Accidents Grotesque ( 2013 ) Pour leur second LP, les Great Falls de Seattle ont peut-être tenté de mettre en musique L'Accident (au pluriel ?), de la route, domestique ou autre tragédie du quotidien. Cela prendrait sans mal la forme d'un noise-hardcore métallisé, nourri à Botch, Unsane, Neurosis, KEN mode et autres références du milieu, plus quelques autres en rapport avec le bruit (Boris par ex.). Le trio est d’ailleurs constitué de bouts de Kiss It Goodbye, Jesu et Playing Enemy. Il y a pire comme antécédents. Et les chutes demeurent vertigineuses.



God Arms The Patriot nous plonge immédiatement dans les méandres de quelques cerveaux américains malades, crachant un venin assaisonné au verre pilé. Ambiance. Voix expressive et possédée, basse omniprésente et directrice, guitare bruyante, parfois étouffante ou déstructurée dans les normes en vigueur, batterie équilibriste et brutale, voilà de quoi est globalement composé Accidents Grotesque. Une recette que l’on entend désormais souvent, avec plus ou moins de réussite. Surtout une scène noise en pleine ascension qualitative, dont Great Falls grossit indéniablement les rangs grâce à ce disque. Un pavé judicieusement construit en deux parties complémentaires : une première privilégiant la vélocité, la dissonance et le claquage de nuques à outrance, induisant quelques ralentissements saccadés prodigieux (Wound Instructions, Milk From Treason), naviguant crapuleusement entre Botch, KEN mode et Converge, en particulier sur le sauvage Stringer. La seconde plutôt écrasante, à partir du très sludge Replace Me With Fire, bien qu’une touche de fureur grinçante s’exprime encore (Bruxism, A Parade Of Horribles). Certains noms comme Neurosis, Old Man Gloom ou Black Sheep Wall viennent alors à l’esprit, illustrant avec pertinence l’assaut final The Forgiveness Machine, monstre de puissance cradingue et rampante où la guitare creuse le noyau de la Terre, où les martèlements sont denses et mesurés, où les cordes vocales seront achevées dans un bain de sang et de cymbales.



Le calme revient. C’est la fin. Tout n’est plus que poussière et tôle froissée. Les retombées grisâtres recouvrent les corps inertes d’une fine pellicule opaque. L’air est chargé de feu et de vapeurs mortifères. Un aperçu d’apocalypse matérialisé musicalement sur ce Accidents Grotesque, qu’il est conseillé d'écouter si l’on aime vibrer au son du chaos viscéral et bien dosé. Objet dispo sur le bandcamp de Hell Comes Home. A écouter : oui, mais à éviter après un trauma crânien. oui, mais à éviter après un trauma crânien.