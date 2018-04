Le Metal, ça soigne ? Ça se discute, mais quand on entend les vieux briscards de Grave Digger, en tout cas, ça a l'air de conserver... Et pour l'heure, ils semblent croire que la cure de jouvence passe par un retour aux fondamentaux.



Déjà en 2014, Return Of The Reaper délaissait les velléités Power Metal pour revenir à un son plus Heavy, celui de... The Reaper, justement. Dans le même esprit, Exhumation (The Early Years) consistait en des réenregistrements de titres des années 80, se passant dès lors de claviériste, H.P. Katzenburg étant parti vers d'autres horizons. C'est donc sans surprise que Healed By Metal confirme la tendance.



Pour l'occasion, ils proposent même leurs dix commandements du Metal (voir ci-dessous). Le premier d'entre eux : "Tu ne joueras point de guitare sans distorsion." De ce côté, les riffs sont Heavy à souhait, accompagnés de quelques soli bien placés et pas trop alambiqués, l'efficacité avant tout. Idem pour les autres instruments : en numéro trois, "Tu frapperas la batterie aussi fort que tu peux." La section rythmique se révèle une fois de plus solide mais pas trop aventureuse. Et par-dessus tout cela vient se poser la voix éprouvée de Chris Boltendahl, balançant des paroles pas trop originales (la mort, le Metal, la liberté...) et agrémentée de quelques chœurs (bien virils, surtout) pour soutenir les refrains.



Bref, ils suivent une vieille formule à la lettre, et ils l'appliquent avec suffisamment d'entrain pour qu'on ne s'en lasse pas. Cela dit, si les albums les plus réputés du combo sont plutôt ceux qui suivent une thématique forte (on pense évidemment à la trilogie médiévale), ce n'est pas un hasard : nos Allemands ne sont jamais aussi bons que lorsqu'ils s'accrochent à un concept et l'adaptent à leur manière. En témoignaient encore The Clans Will Rise Again en 2010 ou Clash Of The Gods deux ans plus tard, et force est de constater que comme son prédécesseur, Healed By Metal souffre un peu de la comparaison. Des titres qu'on retient facilement, taillés pour le live, mais finalement moins mémorables sur le long terme.



Si l'album n'est pas exceptionnel, il n'en est pas moins plus que correct, et on ne manquera pas d'être satisfait par la longévité du groupe. On s'abstiendra de se prononcer sur les propriétés curatives du Metal, mais ce qui est sûr, c'est que ces gaillards tiennent toujours la forme. Hé, c'est qu'on n'enterre pas le Fossoyeur aussi facilement !

Healed By Metal, Kill Ritual, Laughing With The Dead...