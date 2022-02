Biographie En provenance d'Amiens Goodbye Meteor se forme en quatuor en 2020 et met en place son Post-Rock instrumental sur une démo nommée Northtape, suivie en 2021 par un étonnant album de remixes des trois titres de la démo, par des artistes de la scène Ambient et Synthwave (Dramatic View, Lonetapes, Sonaura, etc). Mais les choses prennent véritablement forme avec la sortie du premier EP, Metanoia, en 2022. Chronique 4 / 5

Metanoia ( 2022 ) Il s’en est fallu de peu pour que ce deuxième format court de Goodbye Meteor sorte au même moment que le film Don’t Look Up et qu’on puisse s’exclamer en bon complotiste du dimanche « Nous sachons ! ». En effet le quatuor d’Amiens partage une même thématique avec le métrage d’Adam McCay, soit le déclin de l’humanité capitaliste déconnectée du vivant et le déni cosmique qui persiste sur cet état de fait. Metanoia s’ouvre d’ailleurs sur les mots d’une Greta Thunberg qui s’époumone face à l’indifférence des responsables du chaos climatique annoncé.



« [...]How dare you? » introduit donc Play Or Die, illustrant ces vents contraires, outrageusement puissants, qui refusent toute alternative et nous poussent à la résignation, à la mort. Mais le Post-Rock de Goodbye Meteor est porteur de lumière et tente de réconcilier l’humain avec la matière qui le compose, les éléments, la nature, l’organique. A la recherche de cette harmonie perdue les corps sont en lutte, ils se contorsionnent, s’effondrent puis se relèvent sans cesse, soutenus par les mélodies ascendantes et la batterie en lévitation (Metanoia). A Way Out vient concrétiser l’espoir en ouvrant une lucarne sur l’univers, d'où émerge une voix stellaire, tandis que la guitare envoie des signaux à travers la Voie Lactée et nous remet à notre place de ridicule espèce parmi des milliards, une rognure d’ongle face à l’infini. L’atmosphère se densifie alors, la température globale augmente dangereusement, mais l'objet céleste ne s’écrasera pas sur nos certitudes, pas cette fois-ci.



Avec ce nouvel EP Goodbye Meteor s’affirme dans une voie aussi engagée qu’introspective et cinématographique. Le Post-Rock des Amiénois fait déjà preuve de beaucoup de personnalité, mais trois titres seulement c’est toujours la frustration. A défaut d’une véritable prise de conscience de la part de nos classes dirigeantes, l’humanité est en droit d’espérer au minimum un matériel en plus longue durée. Metanoia posé sur Bandcamp. A écouter : en harmonie avec la nature. en harmonie avec la nature.