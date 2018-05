C'est en 1995 que Sully Erna décide d'abandonner la batterie pour devenir chanteur, et ainsi fonder un des groupes "monuments" de la scène Rock aux USA. Trois ans plus tard, en 1998, Godsmack signe chez Universal. Le premier album Godmack sort en 1999 avec le line up d'origine composé de Sully Erna au chant, Tony Rombolla à la guitare, Robbie Merrill à la basse et Tommy Stewart à la batterie. Godsmack commence alors sa première tournée avec le "Voodoo Tour". En 1999 et 2000, ils participent à l'Ozzfest, puis une tournée exclusive en Europe avec Black Sabbath et une intervention à Woodstock en 1999.

En 2000, l'album Awake déboule dans les bacs, la chanson Vampire a été nominée pour les Grammy Awards et la tournée de Awake est une vraie explosion pour les fans puisque les concerts sont à guichets fermés et que le groupe opte pour des effets pyrotechniques. Après quatre ans de tournées, Godsmack a besoin d'un break et c'est durant ce break que Shannon Larkin, ami de Sully depuis 15 ans, remplace Tommy Stewart.

En 2003, le groupe sort un nouvel album : Faceless, aussitôt numéro un des ventes aux USA, avec pour les 23 premiers mois, une tournée de concerts et incluant deux nominations pour les Grammy Awards et pour finir, 11 mois de tournée dans toutes les arènes avec Metallica. En mars 2004, Godsmack réalise son premier album acoustique : The Other Side. En 2006, Godsmack sort un nouvel album : IV. Le groupe est alors revenu à un style plus metal, tout en incluant également des chansons acoustiques dans la veine de The Other Side.

Se suivirent The Oracle en 2010 puis Live&Inspired en 2012 et 1000hp en 2014. Soit deux albums studio et un album live, Après ces albums le groupe semble comme entrer en torpeur et tombe dans un mutisme total. Cette période voit uniquement Sully Erna sortir son album solo. C'est que bien plus tard en 2017 que le groupe refera surface en annonçant que beaucoup de choses ont changé pour eux et qu'il est venu le temps de leur renaissance. C'est ainsi qu'ils sortent When Legends Rise en 2018.