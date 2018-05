Originaires du village de Glen Of The Downs, à l'Est de l'Irlande, God Is An Astronaut est un groupe de Post-Rock monté en 2002 par les frères jumeaux Kinsella, Torsten (Chant / Guitare / Claviers) et Niels (Basse / Guitare) à l'âge de 26 ans. Ils sont rejoints par le batteur Noel Healy qui enregistre dans la foulée ses parties du premier album The End Of The Beginning. L'album sort sur le label des deux frères, Revive Records, et connaît un succès honorable puisque même la chaîne MTV s'y intéresse en diffusant leurs clips sur l'antenne nationale. En 2004 Lloyd Hanney (Batterie / Claviers) prend place derrière les fûts au détriment de Healy, puis les irlandais enregistrent leur deuxième album All Is Violent, All Is Bright qui paraît début 2005, toujours sur leur propre label. A force de tourner et de se faire remarquer par la presse nationale, leur musique passe la frontière irlandaise pour s'exporter au Royaume-Uni et plus loin encore en 2006 grâce à l'ep A Moment Of Stillness (co-produit par Pat O'Donnell, ex-Fountain Head) qui reste trois semaines dans le top 40 irlandais.

Ils commencent alors à tourner sur les terres d'Europe et préparent la sortie du troisième opus Far From Refuge, en avril 2007. L'album est licencié aux Etats-Unis, en Europe et au Japon, ouvrant des portes au groupe qui ira jouer jusqu'à Moscou durant l'été. God Is An Astronaut devient un groupe à la renommée internationale et l'un des groupes de Post-Rock les plus connus de sa génération. Ils proposent avec leur quatrième opus, un éponyme, une musique plus lourde qu'à l'accoutumée et jouent une nouvelle fois à travers l'Europe à guichet fermé.

En 2010 ils recrutent un quatrième membre, Jamie Dean (Claviers), pour l'enregistrement de Age Of The Fifth Sun toujours édité chez Revive Records, mais également par Pelagic Records. L'arrivée de Jamie transforme leurs prestations live due à l'énergie décuplée par les désormais quatre musiciens. Pour l'album Origins qui parait en 2013, ils enregistrent avec Gazz Carr comme guitariste additionnel, mais l'album ne convainc pas vraiment. Suivent des tournées en Chine, Russie, Brésil et en Europe, avant que God Is An Astronaut ne revienne avec le plutôt bon Helios | Erebus en 2015.