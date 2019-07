Biographie Chronique 17 / 20

Spotted Horse ( 2019 ) Formé en 2015, le trio américain Glassing est encore peu connu. Leur dernier album Spotted Horse est le meilleur d’une discographie toute jeune, remarquable sur tous les plans. Avec leur session live bientôt disponible sur Audiotree, c'est peut-être le début d'un succès mérité.



Sorti en 2017, le premier album du groupe contient des qualités importantes : une liberté totale dans la composition, le cri granuleux du bassiste portant seul toute la douleur du son. On est bousculé dans tous les sens avec le risque constant que la musique se brise et nous brise en même temps. Mais ces qualités, trop poussées, trop réfléchies, se transforment facilement en défauts. Le fait changer tout le temps de signature rythmique paraît forcé et les morceaux finissent par tous se ressembler, ayant tous les mêmes ruptures. Malgré ça, on pouvait deviner une volonté créatrice énorme, le travail conséquent qui la soutient et surtout, la possibilité pour le groupe de trouver son identité propre.



Spotted Horse continue de conjuguer les genres, entre Black Metal, Hardcore, Screamo, Shoegaze et Post-Rock. Mais cette fois, tout se mélange avec cohérence. Le groupe semble puiser dans le meilleur de ses influences pour transmettre un son unique, si bien qu’il n’est comparable à rien d’autre. Chaud, froid, parfois atmosphérique, souvent saturé, les musiciens oscillent de contraste en contraste sans jamais tomber dans la caricature ou le patchwork. Soutenue par un mixage qui frôle la perfection, leur musique permet une brèche dans le temps, évoluant dans un univers étrange mais personnel et sincère avant tout.



Comme dans leurs sorties précédentes, le groupe ne donne rien d'accueillant ou de confortable dans son œuvre. On est toujours à la limite d'une fissure et d'un vide dans lequel on tomberait. De morceau en morceau, l'album surprend dans sa continuité, creusant toujours plus violemment ce qui se met en place depuis ses premières secondes. C'est une des différences majeures avec son prédécesseur. Mais le travail récent de Glassing sur la matière son tranche aussi, avec un son de guitare ultra-texturé. Ses lignes laissent des béances énormes avant de remplir entièrement le spectre sonore. Impossible de parler de démonstration ici. Spotted Horse est une expérience totale qui offre son propre reflet, propre et impulsif à la fois. Un album à écouter d'une traite et à vivre en live avec toute la nervosité possible.

A écouter : A Good Death, Follow Through, Sleeper