Biographie Girl Band est un groupe originaire de Dublin fondé en 2011 et composé du chanteur Dara Kiely, du guitariste Alan Duggan, du bassiste Daniel Fox et du batteur Adam Faulkner. Après un premier ep intitulé France 98 qui sort en 2012, le groupe se met à tourner dans son pays d'origine. En 2013, les choses s’accélèrent grâce à leur reprise du morceau Why They Hide Their Bodies Under My Garage? composé par Blawan, un DJ de Techno Industrielle britannique. Le groupe profite de ce coup de publicité pour partir jouer au Royaume-Uni.



En 2015, après une signature chez le label mythique Rough Trade, Girl Band sort un ep (The Early Years) ainsi que son premier album Holding Hands With Jamie. Cependant, des soucis de santé empêchent à de nombreuses reprises le groupe de tourner comme il le souhaite malgré un succès d'estime massif au sein de la scène underground, notamment outre-Manche. Après quatre années de silence dont deux sans donner aucune nouvelle, le groupe revient avec un nouvel album, The Talkies, annoncé quelques mois auparavant par le single Shoulderblades.

The Talkies ( 2019 ) L'Irlande n'a-t-elle à offrir au monde que U2 et, pour les plus aventureux, My Bloody Valentine ? Que nenni ! En 2015, Girl Band sortait son premier album chez Rough Trade et, photos promo en sus, nous étions en droit de n'attendre qu'une énième formation d'Indie Rock jouant une musique pépère et plan-plan. Pourtant, c'est un déluge de feedback, de No Wave, de rythmiques martelées sur des cymbales explosées et d'agression que le groupe avait dévoilé. Quatre ans après, le groupe est attendu au tournant d'autant qu'il a gagné un succès d'estime assez impressionnant.



The Talkies s'occupe du cas de la No Wave, Post Punk ou Rock Expérimental, appelez ça comme vous voulez, et le fait régresser à son état premier : l'expérimentation, dilatant d'avantage son propos. Les influences du groupe s'élargissent encore et là où Holding Hands With Jamie se faisait l'héritier de toute une tradition « rock » dans le sens très large du terme, on citera DNA, Sonic Youth ou Talking Heads, The Talkies va quant à lui chercher du côté d'autres genres. À la manière d'un Public Image Limited qui était allé piocher du côté des musiques jamaïcaines, Girl Band gonfle sa basse (l'incroyable single "Shoulderblades" en témoigne). On songe aussi à la Techno lorsque l'on entend cette guitare qui ressemble parfois à un synthé, à ces répétitions entêtantes et ce son de charleston qui rappelle la TR-808.



Ainsi, si son prédécesseur ne brillait pas par sa présence de « riffs » à proprement parler, l'auditeur avait tout de même des structures auxquelles se raccrocher et peu importe que celles-ci fussent jouées à l'aide d'une baguette de batterie sur une guitare ou en jouant d'un bouton sur une pédale d'effet. Ici, on fait perdre ses repères à l'auditeur. Le chant se fait lancinant ou agressif, la guitare apporte une structure mélodique sous-jacente sans pour autant être au centre de la narration au profit de la basse à la manière d'un Big Black ou d'un Godflesh, en tout cas lorsque narration il y a. Car les moments de pure expérimentation, où Girl Band ne s’embarrasse d'aucune structure traditionnelle pour lâcher prise sont nombreux et accentuent d'autant plus cette sensation de perte, de chute, de flottement ou d'immobilité. En réalité, Girl Band a décidé de jouer du Rock Ambient sans abandonner l'utilisation du bruit à la manière de Tim Hecker (le morceau "Akineton" est un bel exemple).



Girl Band ne renie pas ses influences Punk sur ce nouveau disque mais il les laisse entrevoir moins facilement et moins souvent. Les explosions de rage du premier disque, ces décharges sonores qui pouvaient rivaliser avec Brainbombs et Destruction Unit sont plus rares pour laisser place à une personnalité plus affirmée, plus hybride et plus libre. Car s'il est bien une chose que le groupe a gardé de « l'état d'esprit Punk », si une telle chose existe, c'est la volonté de vouloir expérimenter sans se prendre la tête inutilement dans des structures alambiquées trop longues, trop complexes ou trop « perchées ». The Talkies est un disque intelligent joué avec simplicité et l'un des meilleurs représentants modernes du Post Punk et du Rock Expérimental.