Biographie Gillian Carter, qui voit très précisément le jour le 15 décembre 2005, doit son nom à un malentendu, au sens propre du terme. En effet, assistant à un concert d'Allegory Of The Cave, Logan Rivera, le chanteur et leader de la formation croit entendre ces paroles. Quelques temps plus tard, racontant cette anecdote au chanteur d'Allegory Of The Cave, Logan se voit répondre qu'aucune parole du groupe ne comporte de mention à une "Gillian Carter"...



L'instabilité du Screamo de Gillian Carter se retrouve dans son line-up. En 2016 (depuis une certaine stabilité a été trouvée), Logan Riviera déclarait qu'en 11 ans, 14 batteurs, 8 bassistes et 4 guitaristes s'étaient succédé.



En 2018 sort ...This Earth Shaped Tomb, 5ème LP de la formation.

Salvation Through Misery ( 2022 ) L’impression laissée par ...This Earth Shaped Tomb fut tellement puissante que, quatre ans plus tard, à la première écoute de Salvation Through Misery, on ne peut s’empêcher de se dire, pris à contre-pied et avec une légère pointe de déception, qu’on s’attendait pas à ça. Bruts et violents, les morceaux s’enchaînent dans un déferlement chaotique, le tout étant plié en une vingtaine de minutes. Empruntant un chemin inverse à celui habituellement constaté à l’échelle d’une discographie, les floridiens semblent en effet avoir ici mis de côté toutes les ouvertures passées pour revenir un Screamo plus orthodoxe.



Violent, Salvation Through Misery l’est indéniablement, et pas uniquement sur le plan musical. Il suffit de regarder la liste des titres pour comprendre que l’ambiance n’est pas au beau fixe : The Pain of Being Awake, Living in Isolation ou encore le poignant Watching a Friend Die. Mais derrière ces murs d’abrasivité, derrière cette avalanche de riffs nerveux, derrière cette rage désespérée qui nous est crachée à la figure, se dévoilent progressivement des titres d’une richesse que l’on n’avait initialement pas soupçonnée. Cela la rend d’autant plus appréciable et précieuse. On se l’approprie fièrement comme tout trésor caché à côté duquel il est si facile de passer. Une fois levé le brouillard de la découverte, l’album se révèle ainsi très équilibré, les titres plus lents comme Borrowed Time offrant de parfaits contrepoints aux ultra dynamiques The Pain of Being Awake ou Forced Into a Word of Shit. D’autres morceaux ne se contentent pas de n’investir qu’une dimension. Lake of Misery/Heart of Hatred passe ainsi du lancinant au chaotique saturé de Larsen tandis que Nothing Ahead of Us réussit à s’extirper de son chaos initial en s’élevant au travers d’un riff aérien pour ensuite mieux venir replonger sans ménagement dans un maelstrom de saturation. Mais dans le Screamo, il n’y a rien de plus exaltant que les titres comme Crucified Upside Drown, emplis d’une violence mélodique qui, tout en ne sacrifiant rien à l’énergie, propose en filigrane une ligne harmonieuse.



Synthèse de tout ce qui vient d’être dit, Salvation Through Misery se clôt avec Watching a Friend Die prenant une coloration très Suis la Lune illustrant parfaitement toute la technicité de Gillian Carter. A l’image de la magnifique pochette, on aimerait penser qu’il en va de la vie comme de toute plaie et que certaines périodes ne sont qu’une étape douloureuse vers quelque chose de meilleur mais on est en droit d’en douter. Salvation Through Misery s'écoute en intégralité sur bandcamp. 17 / 20

). .​.​.​This Earth Shaped Tomb ( 2018 ) On associe souvent le Screamo à une forme de chaos dissonant et frénétique. C’est donc sans surprise que l’on retrouve chacun de ces élément « signature » du genre dans la musique de Gillian Carter. Ce n’est d’ailleurs pas autrement que Pill Sick (Becoming Negative Space) nous accueille ou plutôt nous cueille à froid. Reprenant à son compte les canons du genre, …This Earth Shaped Tomb comporte ainsi son lot de bombes incendiaires. Visionless, Descent Into Darkness et Comdemned to Rot, dans leur unidimensionnalité, ne cherchent pas les faux semblants et ne prétendent à rien d’autre qu’être de salvatrices décharges d’énergies. Replacés dans l’album, ces morceaux peuvent cependant quasiment être considérés comme des interludes tant, au-delà de leur durée, ils se distinguent du reste.



Alors bien sûr on retient d’abord principalement les éléments emblématiques qui détonnent : le passage à l’harmonica à la The Lumineers en plein milieu de A Complete Disconnection ou encore l’instru à la guitare sèche Pure Consciousness qui évoquera à certains les sonorités du Leitmotiv de Dredg. Mais, là encore, même si tous ces éléments y contribuent incontestablement, cela ne suffit pas à décrire ce qui se passe à l’écoute de …This Earth Shaped Tomb. Car indéniablement, il se passe quelque chose qui transcende la question des genres. Quelque chose niché au cœur même de la mécanique qui, en coulisse, gouverne la grande majorité des morceaux, subtils patchworks versatiles. Sous un flot continu de Larsen que ne renieraient pas The Chariot, on passe ainsi magistralement d’une émotivité à fleur de peau à la The Saddest Landscape (Synthetic Lies) à des évocations bluesy à la Defeater comme sur le titre éponyme. On pense également beaucoup à Orchid mais à ce niveau-là, on se dit que la référence est certainement éculée.



Je ne suis pas un spécialise du Screamo, la liste des albums que j’ai chroniqués parle pour elle-même. Il serait ainsi présomptueux de ma part de qualifier …This Earth Shaped Tomb d’album du genre de l’année. Pourtant, à son écoute, s’en dégage quelque chose, une forme d’équilibre des forces pas si instable qu’elle n’en a l’air. Refusant la tentation du chaos permanent, Gillian Carter n’hésite pas à injecter de l’émotion au milieu des fulgurances distordues et des anaphores rageuses. Ce faisant …This Earth Shaped Tomb échappe à l’éphémère pour s’inscrire dans la durée. Dans nos têtes, sur nos platines et qui sait, peut-être, de façon encore plus durable. …This Earth Shaped Tomb s'écoute en intégralité sur bandcamp.