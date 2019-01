Mouillé des bruines océanes d'Ekkaia, voilé des nuages ombreux de His Hero Is Gone, nimbé de l'arc-en-ciel irisé de l'emo french des 90's, Geraniüm s'épanouit dans l'humus fertile du crust allemand, les racines ancrées dans la rudesse d'un Lies Feed The Machine et les fleurs scintillantes du lyrisme d'un Alpinist.



C'est un album à la fois brutal et écorché, un concentré de rage et d'émotions que nous délivrent les strasbourgeois avec quatre nouveaux titres et quatre titres réenregistrés provenant du tour cd 2010 ; une musique dense et riche, emplie de nuances, de sensations et d'impressions, déclinée en compo aux structures complexes et sinueuses. Les riffs recherchés et solides, la batterie qui défonce, la basse omniprésente ainsi que la complémentarité de la voix de Nico, profonde et gutturale, et celle de Fab, screamo et arrachée, sont d'une efficacité imparable.

Aux passages raides et rêches aux sonorités métalliques mais toujours teintés d'une sensibilité vibrante, répondent des mélodies poignantes qui prennent à la gorge, oppressent les sens, étreignent le cœur, compressent les viscères, imprimant des stigmates aigües ou appelant vers les sphères d'une infini tristesse, dans le miroitement d'une aura frissonnante.

Des blessures et de la douleur, des ténèbres et de la noirceur,

Montée de dégoût, de rancœur et de relents nauséeux,

Émanations nihilistes face à l’ineptie et à l'injustice.

Et l'exaspération se déchaîne, incontrôlée, farouche, dans un tourment chaotique, contre la bêtise, l’égoïsme et le non-sens de nos sociétés.

Et les regrets pleuvent de nouveau sur les sombres rues de nos villes embrumées de désespoir. Ne reste que la rage, la violence et la colère pour vomir ce monde tragique, pour continuer à vivre, à exister. C'est ce combat, cet élan fougueux et épique qui tend à l'exaltation que brandi Geraniüm dans le tumultueux silence de l’indifférence.

Un cri, une déchirure, une tension permanente, une musique écorchée mais gorgée de sève, de furie, d'envie, pour rester debout quoi qu'il advienne, même si le visage ruisselant de larmes, la tête enfouie entre nos mains, nous ne sommes plus voués qu'à pleurer à la beauté des souffrances et du néant.



Même s'il ne révolutionne pas le genre, cet album n'en demeure pas moins enlevé, inspiré et ambitieux. A la fois émouvant et angoissant, il dégage une force passionnée, de la sincérité et s'avère profondément humain et touchant. Les alsaciens possèdent un remarquable potentiel et Geraniüm est en passe de devenir un groupe incontournable de la scène emo-crust européenne.

L'album est en téléchargement gratuit via le site du groupe.

En intégralité avec un plus pour Les Cathédrales Du Vide, And This Strange Sensation Of Being Nowhere At Home, No Second Chance et Homeostasis.