Adeptes de mélodies, d’originalité et de musique un peu psyché, préparez-vous pour le départ ! On va voyager en compagnie de Gaupa et son album Myriad.

Les Suédois de Gaupa n’en sont pas à leur coup d’essai, pour un groupe relativement récent, ils ont déjà livré quelques EP assez barrés bien qu’avec quelques défauts, et un album Feberdrom, plus sage mais plus maitrisé. Alors, on est toujours loin des délires chamaniques qu’ils avaient à leur début, mais on retrouve un peu plus de sel que sur leur album précédent et c’est tout aussi maitrisé si ce n’est mieux. Ils nous livrent un rock stoner très inspiré, bâti sur un une maitrise technique solide.

Le quintet à principalement des arguments sur le choix de leurs riffs et le développement de leurs chansons. Ils savent être agressif ou contemplatif au bon moment, faire une pause ou durer un silence suffisamment et saupoudrer juste ce qu’il faut d’effet, que ce soit sur les guitares ou la voix, pour mettre en valeur tout un morceau. D’ailleurs, on va en parler, oui, il y a un gros coté Bjork dans le chant d’Emma Naslund, peut être sans le coté complètement excentrique de la chanteuse Islandaise, mais avouez, si on vous dit Bjork et Stoner dans la même phrase, ça fait rêver ! Ben Gaupa, c’est un peu ça. Mais surtout quelle inspiration sur les riffs ! Il y a beaucoup de toucher dans les guitares et ça inclut également la basse. Des harmonies bien senties entre les instruments, et des prises de relai sur le développement des chansons qui permettent des progressions vraiment sympas. Vous pouvez écouter RA à ce sujet. Des breaks quand on s’y attend pas, ce qui est le summum du break bien senti. Des petits détails par ci par là qui rajoutent un peu de poésie comme peut en témoigner Elden et ses riffs léchés. Bref, les morceaux qui sont pourtant plutôt longs filent tel des balles et on arrive trop vite au bout de la balade.

C’est toujours une discussion importante au départ d’un groupe non anglo-saxon de savoir si on chante en anglais ou dans sa langue maternelle. Gaupa a décidé de privilégier la langue de Shakespeare, mais quelques paroles sont en Suédois ainsi qu’une majorité des titres des chansons. C’était déjà le cas avant et ils poursuivent sur cette voie. Quoiqu’il en soit, ça fonctionne plutôt bien et ça nous donne droit à des belles envolées lyriques dans les deux langues. S’il fallait mettre un bémol sur ce petit bijou qu’est Myriad, ce serait l’avant dernière piste de l’album, Sommen, une balade folk toute en Suédois, qui est moins bien sentie que le reste. Peut être est-ce du au fait qu’on a moins le droit aux échanges entre tous les instruments ou parce qu’elle est plus courte et a, de fait, moins le temps de se développer que les autres.

Au global, beaucoup de personnalité et de qualité sur ce disque. Ce qu’il y a de bien, c’est qu’il ravira les fans de la première heure par son coté abouti, et offre une belle porte ouverte vers le reste de la discographie, passée et on l’imagine future de ce combo venu de là-haut.

