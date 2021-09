Biographie Klem (basse), Fiore (chant) et Dome (guitares, synthés) se réunissent du coté de Caserta (Italie) en 2014 pour former Fulci, qui fait directement référence au cinéaste Lucio Fulci, considéré comme l'un des maîtres de l'horreur, au même titre que Dario Argento. Visiblement obsédé par les films du réalisateur, le trio expose un Death Metal forcément horrifique, chacun de leurs albums étant directement inspiré d'un long métrage du monsieur. De plus en plus imprégné de synthés, le parcours de Fulci commence sérieusement avec le premier album Opening The Hell Gates en 2015, qui fait rapidement signer le groupe sur le label romain Time To Kill, puis Tropical Sun en 2019. Enfin Exhumed Information débarque en 2021, partiellement composé avec un étrange cerveau anonyme nommé TV-CRIMES, masterisé par Arthur Rizk (Power Trip, Tomb Mold) et dont l'artwork est signé SoloMacello (Black Rainbows, Sadist, etc). Chronique 17 / 20

Exhumed Information ( 2021 ) Le trio de Caserta n’entretient aucune ambiguïté en empruntant le nom d’un des parrains, avec Dario Argento, du cinéma d’horreur à l’italienne, Lucio Fulci ("L’Emmurée Vivante", "Le Venin de la Peur", "L’Enfer des Zombies", etc). En effet le Mort Metal ici déversé s’alimente largement des saloperies horrifiques du sensei, induisant extraits de ses « gialli » et ambiances nécrophages qui permettent néanmoins de sortir la tête de la fosse commune de temps en temps.



En place depuis 2014 Fulci affine son Death Metal « de genre », qui d’un point de vue purement musical reste fortement influencé par Cannibal Corpse, Nile, Obituary et toute la clique, mais aussi par des compositeurs incontournables tels que John Carpenter et surtout Fabio Frizzi, qui a beaucoup travaillé avec Lucio Fulci, ce qui implique de fait la présence de synthés. Bien que le Death Metal soit déjà une scène très imprégnée de cinéma d’horreur, chaque album du trio est carrément une adaptation musicale d’un long métrage du réalisateur en question : "Frayeurs" pour Opening The Hell Gates en 2015, "L’Enfer des Zombies" (ou "Zombi 2", la non-suite du Romero) pour Tropical Sun en 2019, et enfin "Voix Profondes" pour Exhumed Information. Moins classique que ses prédécesseurs, ce dernier film se veut plus complexe, doté d’un scénario dense qui le rapproche d’un thriller fantastique, et c’est précisément ce que Fulci tente de traduire en violence, plus tortueuse qu’à l’accoutumée.



Le récit s’ouvre sur une Autopsie mystérieusement bâclée, puis le mur de guitares nous prend à la gorge, les Voix pénètrent nos récepteurs, pourrissent nos esprits et font vivre un véritable Cauchemar éveillé, ou mort, on ne sait plus. Terrassées, les perceptions s’accrochent au groove titanesque du Malin, terminé en trois notes acoustiques d’épouvante. Le brouillard se dissipe avec Funeral, la décomposition est confirmée, bien entamée, il n’existe aucun paradis. Sous le Tombeau la terre tremble, frappée des coups monstrueux d’une batterie clinique, programmée mais possédée. Une lumière blafarde s’allume alors dans le néant, laissant une large tribune aux synthés, symbole d’espoir et de transmission qui trouve son sens avec Child, longue plage ambient, synthétique et hypnotique. Tandis que le fantôme de Carpenter fait un petit coucou sur le vaseux et magnifique Fantasma, nouvel instrumental d’où les guitares se dégagent avec grâce mélodique. Et on réalise, stupéfait, que le Death Metal est mort lui aussi, remplacé par l’atmosphère reposée du Cimetière qui héberge nos dépouilles.



Ainsi Exhumed Information, de manière encore plus évidente qu’auparavant, s’affiche comme une sincère et superbe adaptation de l’avant-dernier film d’un maestro de l’horreur, en plus de figurer sans doute parmi les meilleurs albums de Death de l’année. On notera que le premier et les quatre derniers titres sont co-écrits avec l’entité anonyme TV-CRIMES, ce qui amplifie encore davantage l’aura mystique qui plane autour des morceaux de Fulci. Ce disque donne envie de s’envoyer la filmo idoine, mais contient surtout assez de matière pour nous hanter encore longtemps. Exhumed Bandcamp. A écouter : avec un giallo dans la tête. avec un giallo dans la tête.