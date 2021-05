Biographie soon Chronique 11 / 20

Crypt Of Ice ( 2021 ) Si l’on tombe sur ce premier album de Frozen Soul, c’est pour l’essentiel des gens, grâce à son label, Century Media Records qui en fait la promotion. Crypt Of Ice est un premier effort d’un combo qui existe depuis 2018 et autant la renommée du combo est devenue grandissante de manière très rapide, autant ce qu’on y trouve est d’avantage mi-figue mi-raisin.



Frozen Soul joue un Death Metal un peu à l’ancienne axée sur du riff guerrier et dont l’influence principale, sans aller chercher bien loin, semble être de toute évidence Bolt Thrower. On pourrait aussi parler d’Obituary pour ce groove bienvenu à la fois dans les guitares que dans les rythmiques en mid-tempo. Notons également Entombed pour ce côté HM-2 entre le riff qui égalise derrière la nuque mais qui te la fait également bouger en rythme de manière effrénée. Tu englobes tout ça d’une production signée Daniel Schmuck (Power Trip, Eternal Champion) à la fois moderne et old school qui fait sonner le machin de façon très pro et efficace. Tu as ton disque, mais...



Mais malgré tout ça, Frozen Soul n’arrive pas à dépasser l’hommage aux groupes précités, ni à se trouver une certaine ligne directrice. Il y a des chances que si tu lances Crypt Of Ice, tu le trouves bon, que tu passes un bon moment et que tu notes toutes les références dont on parlait précédemment. En plus on peut noter quelques éléments qui vont flirter vers la scène Doom / Death Metal, comme sur Encased In Ice, et qui évoqueront par exemple, au choix, Asphyx.



Crypt Of Ice est vraiment bien fait. Tu peux l’écouter d’un bout à l’autre, je te défie de trouver quelque chose de nul, de mal fait, de mal joué ou de mauvais goût, parce que tout est qualitatif. Mais je te défie aussi de citer un morceau qui sort du lot, un riff, une mélodie, un break qui te fasses sursauter. Malgré une volonté de sonner un peu crasseux chez Frozen Soul, tout l’album semble terriblement lisse et semble glisser dans nos oreilles comme enduites de vaseline. Encore une fois, rien n’est mauvais, mais rien ne sort vraiment du lot.



Est-ce que ce constat, n’est pas le plus terrible à l’heure actuelle ou sort quantité de disque, surtout dans des domaines que nous apprécions ? N’y allons pas par quatre chemins, Crypt Of Ice, n’est pas un mauvais album, il est même plutôt agréable, mais il est l’antithèse de ce que l’on veut quand on écoute du Death Metal. Il est inoffensif et ne provoque rien de plus comme retour qu’un travail bien fait. Autant te dire qu’à ce compte-là on lui préféra largement l’album de Of Feather And Bone sorti l’an dernier, qui est l’opposé exact de ce disque, beaucoup plus méchant, riffé et racé. Tout ce qu'il manque, hélas, à Frozen Soul pour le moment.