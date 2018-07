Biographie Francky Goes To Pointe à Pitre est un trio mêlant noise rock, math rock et zouk depuis 2015 du coté de Tours. Jérôme Vassereau (guitariste, Pneu), David Escouvois (batterie, Mr Protector) et Pierre-Louis François (guitare, RubiCan) composent cette fusion peu banale totalement instrumentale, distribuée une première fois en 2015 par le label palois A Tant Rêver Du Roi, et une seconde fois en 2018 par ce même label, pour l'album Plaisir Coupable. Chronique 15.5 / 20

0 commentaire

Plaisir Coupable ( 2018 ) Francky avait effectué son premier voyage instrumental à Pointe-à-Pitre en 2015, avec un LP pas piqué des hannetons dans ses valises, au visuel fort explicite sur ce qui allait se passer dans nos oreilles. Les protagonistes à l’œuvre n’en étaient pas aux barbotages puisqu’ils sont issus respectivement de Pneu (la guitare), Mr Protector (la batterie) et RubiCan (l’autre guitare). Le délire se fixe donc sur un socle mouvant entre noise rock, math rock et… zouk. Ce dernier est d’ailleurs nécessairement central car il englobe toutes les compositions, dans le but assumé d’agiter nos corps fiévreux. Et ça fonctionne de manière tout à fait naturelle.



Francky débarque une nouvelle fois des Antilles, requinqué par un soleil foisonnant, généreux, en long format toujours, pour un titre d’album qui tombe sous le sens : Plaisir Coupable, bien qu’il n’y ait pas vraiment de raison valable de culpabiliser. La recette aux fruits de la passion farcis de saturation s’étoffe et se précise, notamment via un rendu plus chaleureux, où la batterie se montre plus puissante et installée, brutalisant les cocotiers avec délicatesse.



Francky nous propose alors de vivre ses expériences caribéennes, ses talents guitaristes ainsi exposés sur le sable fin, Kazikunu, là où la tension du rock copule sans vergogne avec le zouk, puis l’afrobeat sur Misou Mizou. Nous voilà déjà tout suintants, les six cordes se répondent et se complètent sous un soleil rasant, les vagues s’expriment dans une mer translucide, c’est le moment de poser un cul en sirotant une bonne Piña Colada (Espace Tropical). La mélodie devient ensuite aguicheuse sur le langoureux et tellement bien nommé Cross Fade Jacob, impulsé par un frappeur décidément en verve, usant de la cloche avec parcimonie et souplesse. En marchant au bord de l’océan on aura l’occasion de croiser Yannick Quinoa, dans une forme olympique, enchaînant les revers casse-hanches sans personne pour ramasser les bols perdus, eux-mêmes baignés dans le bruit correctement dosé. On sent que Francky connaît les lieux comme sa poche après son trip de 2015 dans les îles, affichant une assurance de tous les instants, y compris à blinde sur l’A10, ça glisse tout seul. La démarche est franche et flanquée de subtilités à tous les niveaux, Cameroun Diaz pourra en attester, avant de s’achever au rhum coco à trois heures du mat’ pour un Accélérateur de party cool, dans les effluves traditionnelles du zouk à synthés.



Trêve d’amusement verbal, le trio Francky Goes To Pointe à Pitre a maintenu son propos initié il y a trois ans tout en le consolidant. Plaisir Coupable marie à merveille le zouk avec le rock concassé, bruitiste, et parvient même à rendre l’écoute évidente, susceptible de faire guincher n’importe quel coton-tige de la métropole. Bandcamp Coupable. A écouter : en se badigeonnant de crème solaire. en se badigeonnant de crème solaire.