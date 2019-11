Biographie Trio de Rockford, Frail Body puise son inspiration depuis 2017 dans l'anxiété, les relations avec les vieux amis, l'existentialisme et tout ce qui fait qu'on vit plus ou moins bien notre condition d'être humain. Chronique 15.5 / 20

A Brief Memoriam ( 2019 ) Deathwish s’oriente peu à peu vers d’autres styles que le Hardcore porté par le label pendant plusieurs années. Ont rejoint le rooster des groupes comme Thou, Touché Amoré, Loma Prieta, … et maintenant Frail Body. Certes le point commun reste une racine Hardcore, mais on lorgne beaucoup plus vers le Screamo ici que les effluves un peu violentes de Cursed ou Cult Leader, et Deathwish semble avoir le nez fin au vu du résultat du très récent split Frail Body / Massa Nera / Dianacrawls / Infant Island.



S’il possède un point commun avec Frail Hands, au-delà des frêles sentiments apparents, c’est ce Screamo éructant ses mots dans un enchevêtrement foutrarque de notes. Rien ne dévoile une fragilité dans les titres, bien au contraire : Frail Body démontre avec un fort aplomb qu’être trois n’atténue pas l’effet sur l’espace sonore, à la manière de Old Gray. Les changements de rythme sont moins brutaux que ces derniers, mais les Américains dévoilent autant d’énergie.



Sur des titres comme « Old Friends » ou « Aperture », on ne peut nier l’influence de Loma Prieta, la proximité de Massa Nera (sur Los Pensamientos De una Cara Palida) ou Ghost Spirit. Toute un mouvement qui se retrouve en pleine effervescence cette année (chacun ayant sorti un nouvel opus), et dont le fil conducteur reste le même, avec quelques instants de pure folie (« Cold New Home »).



Ainsi donc, A Brief Memoriam emporte d’un violent coup une multitude d’émotions : d’une capacité à hurler à la manière des premiers Loma Prieta, le trio côtoie aussi le récent Ghost Spirit par moment. Rien de mieux qu’un « Tradition In Verses » pour finir de vous achever.