Biographie Floor Jansen, originaire des Pays-Bas, est une artiste hors pair. Elle fait ses débuts en tant que chanteuse dans la scène Metal Symphonique avec After Forever, groupe créé par Mark Jansen (ex-After Forever, Epica, Mayan) en 1997. Malheureusement, le groupe signe sa fin en 2009 mais Floor annonce très rapidement son retour sur la scène Metal avec son nouveau groupe, ReVamp. Le premier album sort en 2010, mais la tournée se terminera plus tôt que prévu, suite à un surmenage très intense de Floor Jansen, qui l'oblige à se retirer du monde de la musique pendant plusieurs mois. En octobre 2012, un appel va définitivement changer sa vie. De manière totalement inattendue, alors qu'elle se remet encore de ses soucis de santé Floor Jansen reçoit un appel du manager de Nightwish. En effet, leur chanteuse de l'époque, Anette Olzon (ex-Alyson Avenue, ex-Nightwish, The Dark Element), n'est pas en mesure d'assurer les concerts prévus aux Etats-Unis et le groupe cherche alors une remplaçante de dernière minute. Floor accepte et elle n'a alors que 48h pour se préparer, prendre l'avion, apprendre la setlist et faire ses débuts avec l'un des plus grands groupes de Metal Symphonique au monde. En 2013, Nightwish annonce officiellement Floor Jansen comme nouvelle chanteuse du groupe.



En parallèle, en 2019, elle participe à la télé-réalité néerlandaise Beste Zangers dans laquelle ses talents de chanteuse sont dévoilés au grand public, suite à l'interprétation de titres phares comme The Phantom Of The Opera, Shallow ou Euphoria. Cette réussite télévisuelle lui donne alors envie de démarrer une carrière solo et c'est en 2023 qu'elle sort son premier album de manière autoproduite, Paragon, bien loin du Metal Symphonique qu'on lui connaît. Chronique 15 / 20

Paragon ( 2023 ) Malgré une présence établie dans la scène Metal depuis les années 2000, la renommée de Floor Jansen a été bien plus fulgurante depuis ses débuts dans Nightwish en 2013, et elle n’a alors cessé d’écumer le monde, de jouer dans des salles de plus en plus grandes, voire des stades. Forte de ses performances vocales hors pair, elle fut invitée en 2019 à participer à Beste Zangers, un show télé néerlandais dans lequel les artistes invités se rendent hommage, en chantant les morceaux phares de leur carrière respective. Tout au long de l’émission, elle n’a fait que délivrer des prestations époustouflantes, souvent bien éloignées de son style lyrique de prédilection et lui a permis de conquérir un public plus mainstream. Cette aventure lui a alors ouvert les yeux sur la possibilité de démarrer une carrière solo et de porter sa voix vers d’autres horizons, plus personnels. C’est donc en 2023 que la célèbre vocaliste néerlandaise offre au grand public son premier album solo, Paragon, indéniablement autobiographique.



Un parangon, "paragon" en anglais, désigne un archétype, un idéal atteint et lorsqu’on se penche sur les paroles de cet opus, on comprend rapidement que Floor Jansen a mis tout ce qu’elle avait de plus personnel dans ce travail. Le titre d’ouverture, My Paragon, en est la parfaite représentation, faisant état de sa vie et des objectifs qu’elle a atteint. Au contraire, Fire, le morceau de fin, sonne comme un appel au renouveau pour qui l’écouterait, un appel à maintenir cet état de plénitude ou à tout faire pour le chercher. Les autres pistes parcourant l’album sont tout autant significatives, faisant à la fois écho à des remises en question personnelles ou à une volonté de redonner confiance à qui voudra bien poser une oreille attentive sur ses compositions.



Écrire des paroles pleines de sens n’est pas la seule chose que Floor Jansen maîtrise dans cet album. Il va sans dire qu’on est loin des envolées lyriques qui ont fait sa renommée. Un chant résolument Pop parcourt l’entièreté de l’album soutenus par des arrangements tantôt Pop / Rock, tantôt mélodieux grâce à un piano qui accompagne sa voix si singulière. Car la réelle force de ce Paragon réside dans la palette vocale de l’artiste. Par exemple, Come Full Circle et Storm présentent un chant à la fois doux et émouvant, contrebalancé par une approche plus Rock, plus agressive, qui dépeint à la perfection la chanteuse à fleur de peau qu’est Floor. Cependant, la production est assez similaire de titres en titres. Les structures se ressemblent : un début assez doux, lancinant, avec une voix posée, puis une montée puissante vers le refrain, et on recommence jusqu’à la fin du morceau qui se termine en apothéose. Nul doute que cette approche déplaira à certains, tandis que d’autres se laisseront émerveiller davantage par les subtilités vocales présentes.



Paragon est un réel bol d’air frais, que l’on respire bien volontiers lorsque le besoin est de se recentrer sur nous-mêmes. Grâce à un chant qui déborde d’émotions, ce premier effort de Floor Jansen est bien plus qu’un simple album de Pop "feel good", il est un appel à rester fidèle à qui l’on est, à ne pas se laisser abattre par les aléas de la vie. L’exercice du premier album solo pour des artistes connus et reconnus dans le monde de la musique, lorsqu’ils sont membres d’un groupe, peut souvent s’avérer complexe. Mais telle Sharon Den Adel (Within Temptation) avec My Indigo, Floor Jansen a su dévoiler un opus qui lui ressemble, dans lequel elle a pu se laisser être elle-même. A écouter : En vous laissant envouter par une voix absolument sublime. En vous laissant envouter par une voix absolument sublime.