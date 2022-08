Biographie Féroces est un groupe de Post Rock originaire de Besançon, qui a pour principe de mêler dialogues de films et Post Rock instrumental sur ses différentes sorties, tout avec un acteur sur l'artwork. Après plusieurs sorties, Victor, Juliette ou Joséphine, le trio annonce sa séparation début 2022. "Plus personne ne danse, plus personne ne chante". Chronique 16 / 20

0 commentaire

Joséphine ( 2018 ) On ne peut nier la passion pour l'art cinématographique de Féroces. Celle-ci transparait de l'artwork aux samples utilisés sur chacun des morceaux, issus de films des regrettés Godard, Jacques Deray ou Jean-Jacques Beneix et se révèle fil conducteur de toute une discographie. Joséphine, c’est l’amorce de « Même ça tu n’as pas le courage », cet artwork nostalgique qui m’évoque un giallo ou la mélancolie du morceau titre. Véritable ciné-concert sur disque, qui trouve une seconde vie via les clips associés, il introduit Victor ou Joséphine, côtoie Microfilm mais surtout continue ce jeu des samples de films qui le parsèment.

Pourtant, Féroces ne se lance pas dans des titres qualifiés de longs. Tout au plus neuf minutes, avec un très court « Tout est beau » qui peine à atteindre les deux minutes trente, comme si la beauté était éphémère. Tout est dosé, planifié, le trio monte en puissance dans le temps imparti, sans jamais s’étirer jusqu’à rompre (l’angoissant « Je veux pas mourir avant d’être morte »).



On a rien à dire, rien à faire, juste se laisser porter par ces voix ou ces riffs hypnotisants, dont certains seront déconstruits sur les « Stellar version » de Paul. Les envolées sont sublimes (celle de « Même ça tu n’as pas le courage », qui vient amplifier les voix, reste à mon sens la plus magistrale de leur discographie).

Il faut aimer le Post Rock, mais au-delà y percevoir les extraits vocaux comme des mélodies à part entière et un récit qui tire vers le sombre par moment (« N’ayez pas peur j’ai l’habitude »), sans jamais prendre définitivement le chemin tracé par leurs comparses de Stellardrive, même si on retrouve quelques traits communs avec ERS-4 : Speak, Memory.



Si Féroces s'est maintenant éteint, le clap de fin ayant sonné début 2022, il n'en reste une discographie sublime, flirtant sans cesse avec celle de Microfilm mais avec un amour du cinéma exacerbé. On se prend à se laisser porter par ce Post Rock, qui même s'il dégage une morosité sur certains titres, et on peut définitivement parler de croisements d'arts ici. Un must-have à mes yeux.