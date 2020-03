Biographie Faustian Pact est un groupe de Black Metal finlandais actif depuis 2007. Responsable de 3 démos sorties entre 2008 et 2010, le groupe ne sort son premier album qu'en 2020 chez Werewolf Records. Chronique 16 / 20

0 commentaire

Outojen tornien varjoissa ( 2020 ) Se plonger dans ce disque revient à dénicher un grimoire usé au fin-fond d’un château en ruines, témoignant de temps oubliés par les hommes et peuplé de forces noires et surnaturelles.



Faustian Pact joue un Black Metal passéiste, sorti d’un Moyen-Âge qui n’a jamais existé que dans les contes et légendes. Leur musique est hautement visuelle, figurative, avec des synthés au cœur de la narration. Véritable pierre angulaire, les claviers contiennent la dose nécessaire de cheap pour rappeler un RPG vieillissant et suffisamment de grâce pour convoquer des ambiances grandiloquentes. On atteint ainsi de vrais moments d’extase sur Yon Viittojen Saleissa avec ce son de flûte aussi outrancier que savoureux, ou bien on se surprend à avoir des frissons dans le dos à l’écoute des cuivres belliqueux de Kuulas Musta Aika. Sur ce même titre, des chœurs féminins viennent insuffler un élan incroyable, aussi puissant qu’aérien, comme s’ils exhortaient une chevauchée héroïque vers un lointain hostile. Sur ce point, Faustian Pact n’a parfois rien à envier aux plus belles heures d’un Heavy Metal torse nu brandissant son épée.

Et puis sous la couche de couleurs magiques, la noirceur donne du corps à l’ensemble. Les vociférations roulantes et rebondissantes en Finnois couplées à un timbre de corbeau enroué véhiculent une hargne de tous les instants. Le débit rythmique est souvent élevé avec une batterie au galop et des guitares épaisses et tranchantes comme une feuille de papier.



L’une des qualités de Faustian Pact est qu’ils osent aller trop loin : le trio ne craint pas de pousser l’ambiance fantastique et ignore le kitsch pourtant présent à certains moments. Le groupe prend le pari que l’auditeur est là pour voyager en des contrées parfois absurdement irréelles et qu’il s’abandonne aux tableaux fantaisistes qu’on lui dépeindra. Une sorte de démarche à la Immortal finalement, qui abandonne d’entrée de jeu la carte du sérieux tout en mettant en œuvre une implication de tous les instants pour nous transporter. Et ça fonctionne, car chacun des dix titres réussit à se démarquer des autres, on y trouve assez de matière et de rebondissements pour chasser toute forme d’ennui et nous tenir en haleine. Comme une bonne histoire à raconter une fois la nuit tombée.



Outojen Tornien Varjoissa (« Dans l’ombre d’étranges tours » si l’on en croit Google Traduction) est un album qui transpire la sincérité tout en regorgeant de savoir-faire, un disque intrinsèquement Finlandais dans son approche froide du Black Metal d’une part, et dans ses mélodies aux accents épiques/folkloriques. Un immanquable pour les mordu.e.s de musique balayant le réel dès les premières mesures.

A écouter : Kuulas Musta Aika, Yon Viittojen Saleissa