Des morceaux proposés avant la sortie de Fossil, on pouvait se dire à propos de Fatima que c’était un groupe de Stoner aux ambiances orientales, avec une voix un peu plus éraillée qu'à l’habitude. En fait c’est bien plus que ça.

La production n’est pas sur ce qui se fait actuellement à dessein. On est sur quelque chose de bien plus organique où on entend les membranes se réverbérer dans la pièce et empreindre de cachet une sonorité chaude. Ça a clairement son charme et vient donner une touche supplémentaire à l'album comme sur l’ouverture de King Of The Rats. La batterie en ressort adoucie et laisse s’exprimer plus librement la basse. Et subitement ce tendre alliage chamanique vient se distordre et plonger la tête la première dans le Seattle des années 90. En figure de proue, une voix absolument terrible qui laisse passer beaucoup d’émotions. Bienvenue dans Fossil.

De prime abord, allier le Stoner et le Grunge n’est pas quelque chose d’évident, encore que certains titres de Kyuss ou Soundgarden l’aient évoqué, mais pas de manière aussi flagrante que Fatima le fait sur Feathered Fossils par exemple. L’alliance est réussie et marche terriblement bien. On est attiré, comme subjugué par ce Nirvana plus nirvanique dans l’esprit que l’original. Les effets de fuzz y vont bon train et la voix porte l’esprit dans un cocktail de couleur et de douleur. Il y a de la lourdeur et de la légèreté qui sont mêlés et des riffs tueurs au milieu de tout ça qui viennent hérisser les poils comme le refrain d’Anasazis.

Chaque titre a sa petite spécificité et sa pertinence sur Fossil, comme Mongolo Bill qui vient poser l’ambiance ou Archille et Strawberry Brain Shake qui viennent alourdir l’atmosphère pour faire durer le trip. Leur rythme un peu plus lent vient imprimer lourdement leurs riffs ravageurs dans le cerveau et met en valeur à la fois les autres morceaux et le concept de l’album. Les mélodies orientales qu’évoquent Fatima viennent comme du baume apaiser la douleur et vous replonger un peu plus profondément en transe méditative. Et nous revoilà embarqués un peu plus loin naviguant à nouveau sur les mélopées échappées de ces sorciers musiciens.

Si vous aimez le Stoner, le Doom, le Rock, le Grunge, la liqueur, les champignons, les herbes chamaniques, la poésie ou tout ça à la fois, foncez écouter Fossil. Ne serait-ce que pour la curiosité intellectuelle de ce qui est mis en place.

Mongolo Bill, Feathered Fossils, Sacred Chickens, Strawberry Brain Shake