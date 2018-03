Biographie Originaire de Pune (Inde), False Flag est un groupe de Hardcore mêlant Screamo et Crust, composé de Pushkar Nalawade, Shaunak Phadnis, Rohit Chaoji, Kamran Raza et Aryaman Chatterji. Après une première Démo en 2015, un EP sobrement intitulé EP voit le jour fin décembre 2017. Chronique 3.5 / 5

EP ( 2017 ) Si un jour on m’avait dit que je parlerais de Hardcore / Screamo Indien, je pense que j’aurais émis quelques réserves. Et pourtant, False Flag est là pour prouver le contraire ; Originaire de Pune, huitième plus grande métropole d’Inde, le combo est là pour se dire qu’il reste encore énormément de groupes à découvrir en dehors de la culture Occidentale la plus abordée généralement en nos contrées. Bon, au final, False Flag c’est quoi ?



En évoquant du Screamo et du Hardcore, False Flag tape quasi dans le mille. Même si l’ensemble souffre d’une légère maladresse (les plans guitares de « Unbroken » semblent parfois trop incertains), il est essentiel de capter la fougue de « Sisyphus Lament » qui possède quelques relents Hardcore dans les lignes vocales et de prendre cette notion de « Screamo » avec du recul (plus présent dans certains passages de « Unbroken » que les deux autres titres avec un riffing à la Suis La Lune aux alentours de 1’30). Car le combo semble se frayer un chemin jusqu’à Jungbluth / Alpinist ou Ruined Families, avec une fraîcheur maladroite qui transpire la passion (le jeu de batterie de certains passages de « Spectrum Disorder », presque pataud, ou la cassure du morceau qui aurait pu permettre d’aborder deux titres distincts). Des mots que l’on pourrait coller sur de nombreux disques, mais dans sa globalité, cette seconde livraison s’écoute aisément et bénéficie d’une prod qui rend hommage à l’ensemble, ce qui n’est pas le cas de tous.



Sans être renversant, cet EP amène à se pencher sur une culture artistique un peu différente de celle que l’on a l’habitude de connaître, mais aussi à constater que malgré tout, la musique est un langage commun. « This Record Is About Alienation - from ideology, Self and its reflection into culture/society » : ramenez cela en nos contrées, vous aurez cerné le propos d’une grande majorité des combos. Pour autant, testez « Unbroken », cela en vaut le coup.