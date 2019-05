Chacun de nos genres et sous-genres metalliques favoris compte parmi ses rangs un certain nombre de figures de proue. Talentueux, scandaleux ou fédérateurs, il y a toujours une bonne raison pour laquelle on cite encore en pagaille aujourd’hui les Iron Maiden, les Mayhem ou les Death faisant indéniablement argument d’autorité pour les puristes. Mais qui sont alors ceux que l’on érigera demain comme chefs de file, à l’heure du Metal 2.0 et tentaculaire, hybride, post-whatever ? Particulièrement en des temps où les veinules Deathcore/Metalcore scindent l’auditoire, on ne saurait dire qui raflera les augures bienveillants des futurs trve ainsi que des simples amateurs sans volonté de prêcher à tout-va.

Quoi qu’il en soit, Fallujah semble prêt à jouer sur tous les tableaux. The Flesh Prevails conforte les espoirs que les fans avaient placés dans cette formation aux multiples facettes, capable d’extraire le meilleur de ses diverses influences pour en restituer un mélange épique et détonnant. Les Américains parviennent à faire du Deathcore sans breaks toutes les cinq secondes et à vaincre la linéarité du genre ; on retrouve aussi ce côté Prog’ Moderne qui transparaît quelque peu, mais qui ne sacrifie pas la musicalité sur l’autel de la technique et de la branlette de manche. En évitant ces écueils, Fallujah expose un son dense et varié, taillé dans les soli à foison et un groove que l’on retrouve dès « Starlit Path », intro monolithique à vous faire frissonner l’échine.

Si The Harvest Wombs se nourrissait davantage de brutalité et de vitesse d’exécution, The Flesh Prevails se démarque par sa puissance et des compos plus aériennes, raccord avec cet artwork encore une fois sublime et hyper-travaillé, mais surtout avec cet élan Atmosphérique qui pointait déjà le bout de son nez sur Nomadic. La production n’y est pas étrangère, faisant une place plus grande aux échos (« The Night Reveals », titre éponyme) qui laissent respirer et s’épanouir des guitares plus mélodiques que par le passé (« Allure »). Cet album sonne d’ailleurs l’avènement de la six-cordes comme élément central et majeur du quintet, réduisant Alex Hofmann au silence lors des trois titres instrumentaux (« Allure », « Alone With You », « Chemical Cave »). Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, le recours plus rare aux cris du chanteur tombe presque à pic. Tapie dans l’ombre, la voix surgit aux moments les mieux choisis et accorde un poids supplémentaire à des titres comme « Starlit Path » ou « The Flesh Prevails » qui se transforment en murs de son.

A l’image de sa jaquette, The Flesh Prevails se partage donc également entre ombre et lumière, entité bicéphale aux passages brutaux, toutes griffes dehors (« Levitation »), mais aussi somptueux et rayonnant d’émotions (« Chemical Cave »). Femme et gargouille ne se livrent pas de combat, bien qu’antinomiques ils ne font qu’un, et illustrent un opus varié mais cohérent, à ranger à juste titre aux côtés de Between The Buried And Me ou Vildhjarta, non pour une similarité des styles mais pour cette capacité à mêler ces ambiances typées Metal Moderne sans verser dans la facilité.

On devine par avance cet opus parmi les tops 2014 des fans du genre, car Fallujah n’a pas à rougir de ce deuxième effort qui se démarque déjà de son grand frère. Si cependant le Deathcore/Death Metal Moderne ne vous a pas convaincu, que Whitechapel, Carnifex ou All Shall Perish vous ont très vite lassé à force de copier-coller plus ou moins marqués, il n’est pas trop tard pour accrocher à cette nouvelle vague d’outre-Atlantique de laquelle émergent malgré tout des formations très intéressantes comme notre quintet de SF.