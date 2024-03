Biographie Créé en septembre 2022 à Bordeaux et composé de cinq membres, Fhorce propose un Metal / Hardcore empreint de grosses influences Néo Metal. Le groupe, composé de Louis Seguin (Guitare / Chant), Christopher Legrand (Chant), Julian Deana (Batterie), Victor Roger (Guitare) et de Corentin Lagrue (Basse) a sorti cinq singles depuis le printemps 2023 et un ep, Needles, en février 2024. Chronique 13 / 20

0 commentaire

Needles ( 2024 ) Avec un nom aussi évocateur pour un groupe de Metal Hardcore, on s’attend forcément à en prendre plein les oreilles et à vouloir chercher la bagarre. Fhorce tient le pari avec Needles, un premier ep très efficace.



24 minutes et sept titres suffisent à la formation bordelaise pour progressivement laisser exploser leur colère grâce à un Metalcore cinglant. C’est après une introduction instrumentale grandement influencée par le Néo Metal que se présente The Hunted, alliant Hardcore moderne à un Nu-Metal assez mélodique, et qui donne la nette impression d’un mélange entre Alpha Wolf, Landmvrks et Linkin Park. Des riffs entêtants, une batterie puissante, une basse imposante et un chant tout aussi prenant, voilà les éléments que l’on va retrouver tout au long de l’écoute.



A mesure qu’on avance dans l'ep, l’approche artistique se veut plus virulente et la rythmique se fait de plus en plus explosive. Les titres évoluent vers davantage d’intensité, aussi bien en termes de passages plus influencés Hardcore, comme on peut l’entendre dans Boundless Strength, qu’en termes de revendications dans les paroles. Plus de hargne, donc, tout en gardant un aspect très mélodique dans les refrains, en témoigne par exemple Shattered Reflection, dont les voix laissent échapper une certaine rage dans un refrain à l’esthétique plutôt mélancolique voire sombre (idée qu’on retrouve aussi dans The Hunted). Esthétique d’ailleurs enrichie par les textes, abordant des sujets lourds de sens tels que le mal-être, la dépression ou la persécution.



Après une introduction à base de samples Trap donnant quelques secondes de répit à l’auditeur, Face The Storm est très clairement le morceau le plus nerveux de l’album. Une intensité et cohérence qui malheureusement se perd avec le dernier titre, la reprise de Come As You Are. Bien que le classique de Nirvana soit joué avec brio par le groupe en usant de leur identité musicale, clôturer l’album avec cette chanson casse un peu la dynamique créée durant l’expérience d’écoute. Face The Storm est construite comme un mur d’énergie pris entre une intro et outro Trap, faisant écho à l’introduction Néo Metal de Needles. Aux vues des réminiscences du genre, on s’attendrait à ce que cette sixième piste termine l'ep, donnant une impression de se finir comme il a commencé. Une boucle bouclée, un cycle terminé. Peut-être même une idée d’apaisement, de calme après avoir traversé la tempête.



Même si l'ep ne révolutionne pas le genre, Needles est bien produit, avec une recette qui marche et beaucoup d’énergie à revendre. L’univers musical que le quintet propose se veut direct, efficace et brut de décoffrage. La combinaison des diverses influences est également très bien maîtrisée. Toutefois, certains morceaux sont plus axés influences Hardcore, ou Néo Metal, que d’autres, ce qui questionne tout de même quant à la direction artistique que souhaite suivre le groupe, notamment lorsqu’on entend la différence de style entre The Hunted et Face The Storm. Mais globalement, Fhorce propose un premier effort largement réussi avec de très bonnes idées présentées qui mériteraient d’être davantage creusées.