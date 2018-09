Biographie Exit Order est un groupe de Punk originaire de Boston et fondé en 2013 par des musiciens déjà issu de nombreux groupes de Punk Hardcore. Anna Cataldo (Chant - Leather Daddy), Paul Henry (Basse - By The Throat, Devoid Of Faith, Give Up), Ryan Abbott (Batterie - Green Beret, Blank Stare, Social Circkle), Ryan Taylor (Guitare - Brain Killer, Terminal Youth) sortent rapidement une première démo ainsi qu'un ep éponyme en 2015 chez Side Two. Leur style résolument Punk, mis nourri d'influences Hardcore et Noise s'en trouve affiné sur leur premier effort, Seed Of Hysteria, qui parait en 2017 chez Side Two et La Vida Es Un Mus. Chronique 14 / 20

Seed Of Hysteria ( 2017 ) De plus en plus de combo Punk à chant féminin voient le jour ces derniers temps : Maid Of Ace, War On Women, Gouge Away pour ne citer qu'eux... et le combo du jour venu tout droit de Boston : Exit Order. Bénéficiant d'une bonne visibilité de la part de leur label anglais qui n'en a pas le nom, La Vida Es Un Mus, également responsable des excellentes sorties du groupe de Post-Punk espagnol Belgrado et des parisiens de Rixe, Seed Of Hysteria est leur premier album et se révèle plutôt étonnant.



Étonnant, le genre de qualificatif pour qualifier un groupe de Punk ? Pourquoi pas. Les Trois premières secondes d'écoute vous le prouverons, Exit Order ne sonne pas comme douze mille autres groupes de Punk / Hardcore. Tout vient de ce son de guitare, blindé de chorus, qui donne un effet très Coldwave à leur musique. Ca n'en est pas pour autant car les titres sont du pur Punk dans l'esprit, expédiés à toute vitesse et ne dépassant rarement les deux minutes. L'appréciation de cet album viendra donc tout particulièrement de cette manière de sonner. Effectivement c'est très personnel et ça donne un côté froid aux compositions, mais il est également possible de penser qu'on a foutu l'album dans une essoreuse à salade avec une bonne dose d'eau de javel. Et non, rien à voir avec le premier album de Nirvana. Passé ce « détails » l'autre force du groupe c'est sa chanteuse, Anna Cataldo, avec sa voix plutôt haut perchée façon Queen Adreena en colère. C'est clairement elle qui donne la dynamique à l'ensemble. Sans forcément montrer des capacités vocales et techniques folles, mais on s'en l'urgence et la hargne à travers ses mots, parfait pour catapulter un album en ligne droite qui ne pure même pas vingt minutes. En fait, seuls deux morceaux sortent de l'effet boost à la nitroglycérine et du pounta-pounta à la batterie (assez en retrait dans le mix ceci dit en passant, mais on comprend facilement ce choix pour l'aspect froid de leur musique, en lien avec le positionnement guitare / voix). Still Water en milieu d'album est bienvenu dans manière de sonner un peu plus mid-tempo et de couper le riff effréné des autres titres. Anna se lâche également d'avantage dans ses effets de chant, tout comme le titre montre un visage plus mélodique. Même ressenti pour Clear The Dust en conclusion ou la chanteuse tente de nouvelles approches. Mais pour l'essentiel, vous l'aurez compris, ça file droit sans se poser de questions. Et quelle énergie ! C'est bien simple l'album en est rempli. Electric Shock par exemple est totalement imparable. Mass Panic aussi sur son feeling Punk Hardcore et ses « Mass Panic » scandés avec ferveur. Impossible de ne pas fredonner les « I walk in line » déclamés en ouverture sur le titre du même nom ou The Order brûlot de 1mn30 avec son refrain contestataire « The order is leaking, it's breathing down your neck »



Bref beaucoup de mots pour dire qu'Exit Order c'est cool. Alors oui, faudra passer sur son de guitare particulier, (ou pas d'ailleurs, c'est comme tu le sens) mais passé ce détails, Seed Of Hysteria te reboostes les batteries pour la journée. On attend encore plus de diversité pour le prochain album, et on sent que le groupe en a clairement les moyens !