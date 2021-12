Biographie Fondé en 2020 à Philadelphie (USA) par Jacob Nunn (batterie, chant), Ross Huber (guitare) et Travis Huffton (basse), le groupe se met au travail rapidement pour sortir son premier EP en 2021, Calculating Failure. Chronique 15 / 20

Calculating Failure ( 2021 ) Huitième épisode de ce Tech Deathember, retour sur le Nouveau continent mais cette fois-ci sur la côte Nord-Est. Le groupe présenté aujourd'hui, Existentia, est un petit nouveau de la scène (comme l'est Charnel Grounds, entre autres) puisque Calculating Failure est leur toute première sortie. Et c'est un EP des plus prometteurs qui nous est proposé par le trio du Commonwealth.

A défaut d'être une formation qui renouvelle le Tech Death, Existentia rend une copie très propre avec un rendu efficace, inspiré et moderne. Jouant sur plusieurs tableaux, on a pêle-mêle des riffs venant tout droit du Brutal Death de la scène floridienne, du Slam plus récent, du Tech qui tricotte, et quelques claviers et orchestrations qui font immanquablement penser à Fleshgod Apocalypse (et aussi à Controversial, bien moins connus mais bien plus intéressants selon moi, je vous invite à consulter leur page au plus vite). La variété proposée dans ces quatorze petites minutes promet une écoute divertissante et assez rafraîchissante.



On sent que les musiciens s'amusent, mais il est clair que les différentes inspirations de Existentia s'emboîtent de façon parfois un peu maladroite. Les ponts manquent un peu de finesse, et les changements brusques de tempos et de riffing ne sont pas parmi les plus délicats. Ce qui pourrait être vraiment problématique à l'échelle d'un album n'est qu'anecdotique pour un EP, et ce Calculating Failure n'est pas une sortie à négliger.