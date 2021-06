Biographie Exhalants se forme en 2017 du côté d'Austin au Texas avec à son bord trois musiciens : Tommy Rabon (Batterie), Bill Indelicato (Basse) et Steve Pike (Guitare / Chant). Après une démo en 2017 et un split avec Pinko l'année suivante, le trio sort son premier album éponyme via le label Self Sabotage Records et montre déjà d'un sérieux savoir faire en terme de Noise Rock / Post-Hardcore influencé par Unsane, Oxbow, Young Widows... En 2020, c'est Atonement qui sort chez Hex Records, bénéficiant d'une production réhaussée. Chronique 16 / 20

0 commentaire

Atonement ( 2020 ) Tomber sur le second effort d’Exhalants intitulé Atonement est une belle surprise et même un joli coup de cœur en rattrapage de l'année 2020. Le disque est par ailleurs signé chez Hex Records, discret label Noise et affinités mais quand même porteur de groupes fortement qualitatifs comme Cursed, Playing Enemy ou Usa Nails.



Ce qui plait d’emblée avec Exhalants, c’est sa manière de convoquer différentes influences dans un mélange Noise habillé de sa plus belle parure. Penses Melvins, Unsane, Slint et Moss Icon. Voilà, on a fait plus dégueulasse en termes de références. Et si ces quatre noms t’ont mis l’eau à la bouche, précisons quand même leur approche se retrouve à la croisée d’un Noise Rock / Hardcore bizarre, endiablé et tellement accrocheur (Unsane), bourré aux hormones de lourdeur et de groove épais comme une mélasse (Melvins) avec quelques subtiles pointes de mélodies parfois à la croisée entre « Post-Rock », les guillemets sont importants (Slint), et d’un feeling Emotional Hardcore qui rappelle les débuts du genre comme Moss Icon. En réalité si on voulait faire du name dropping on pourrait encore citer un tas de groupes allant de Unwound à Ken Mode en passant par Helmet, Young Widows ou Pissed Jeans, bref ça sonne 90’s. C’est bon tu en as assez ? On peut passer au véritable cœur de ce Atonement.



Avant toute chose, ce nouvel album sonne plus clair, plus costaud et plus massif que leur première sortie, tout en restant organique et conforme à ce qu’on attend d’une production du genre. Ce qui rend Exhalants unique c’est son dosage, c’est sa manière de jongler avec toutes les références et de n’en avoir rien à foutre. Atonement est du bruit, de la fureur, est parfois sur la brèche, sait se faire sensible, mélanger un peu tout cela, rentre la chose imparable, tellement Rock, bête, intelligente. Et le pire, c’est qu’ils font ça de façon tout à fait naturelle, comme si tout semblait couler de source tel le dernier morceau de 9mn assez incroyable ou tout cela se conjugue et nous laisse sur les rotules, le cœur fébrile. Tout le savoir-faire d’Exhalants est là. On pourrait aussi évoquer la mélodie Noise Rock géniale de The Thorn You Carry In Yr Side qui évolue sur de doux arpèges Emo / Post qu’on a envie de câliner. Parlons du très explosif Bang qui donne envie de tout envoyer valser ou alors du très rampant et mordant Richard, sournois tel un serpent. Crucifix enclenche lui aussi le mode bagarre, pas celle qui te rentre dedans, plutôt celle qui attend de te suriner en pleine jugulaire au moindre faux pas, alors que pour changer totalement de ton, Definitions se fait d’avantage sensible, beau et étrange à la manière d’un Oxbow.



Atonement est un disque fantastique. Il se met largement à la hauteur des groupes qui ont pu être cités ici ou là précédemment. Exhalants en est un digne hérité qu’on espère vraiment grimper au moins à la hauteur de leurs prédécesseurs, parce que tout y est d’une justesse, d’une finesse et d’une émotion palpable. Longue vie à Exhalants, ils sont la relève qui fait plaisir à voir.