Biographie Omar Sánchez (Chant), Adrián Ruiz (Basse), Daniel Espinosa (Guitare), Daniel Valcázar (Guitare), Gabriel Valcázar (Batterie) fondent Ernia en 2013 à Logroño en Espagne. Ils enregistrent un premier album éponyme en 2018 qui parait chez Absolute Contempt Records, Already Dead, Sedation Records, Tormo Records et Violence In The Veins. C'est véritablement avec How To Deal With Life And Fail qui sort en 2022 chez Transcending Obscurity Records et porté par des influences Grindcore, Death Metal, Doom et Hardcore que le groupe commence à faire parler de lui. Chronique 15.5 / 20

How To Deal With Life And Fail ( 2022 ) Ernia est le genre de découverte étonnante, fascinante presque, d’autant plus dans un style aussi balisé que celui du Grindcore. Mais il suffit d’une sortie chez Transcending Obscurity Records, sacré défricheur en matière de Metal extrême et d’une belle pochette colorée, chose assez étonnante pour le style, pour faire le premier pas et découvrir ce second album du groupe de Grindcore espagnol.



Ce qui est vraiment cool dans ce How To Deal With Life And Death, c’est qu’on sent la créativité des cinq musiciens, tant l’album fourmille d’idées et de plans super intéressants et malins toutes les dix secondes ou presque. Si tu t’attends à un disque bas du front, tu frappes à la mauvaise porte car Ernia se révèle beaucoup plus intelligent que 90% des groupes qui pullulent dans le style. D’ailleurs, leur approche tient beaucoup du Death Metal ou du Hardcore et pour te donner une idée on se rapproche d’avantage de formations émérites dans le style comme Napalm Death, Nasum, Rotten Sound ou encore Blockheads et Antigama. Donc oui, Ernia offre trente minutes de Death / Grind cérébral, biscornu, technique, mais extrêmement jouissif et malgré tout d’une efficacité redoutable malgré son apparente complexité.



En plus de ça, les espagnols dégagent à travers ce disque, une personnalité propre et franchement remarquable. Instrumentalement d’une part en mélangeant des plans Death Metal, Grind, Doom, Hardcore d’une façon incroyable et dont on essaye toujours de comprendre comment tout cela peut cohabiter avec autant de fluidité. Tu pourras penser à Converge ou Ulcerate dans des guitares tournoyantes et malfaisantes, à du Insect Warfare par moment dans les moments brut de pomme, à Benighted pourquoi pas parce que ça groove quand même pas mal (Dharma) ou bien Napalm Death bien sûr dans ingéniosité de l’ensemble. Mais il y a aussi le chant habité, écorché même, d’Omar Sánchez complètement hallucinant et même étonnant pour le genre, beaucoup plus proche d’un style Hardcore / Screamo, comme si les chanteurs de Nesseria ou de Calvaiire étaient venus hurler sur du Grindcore. C’est tout bête, mais ce chant au bord du gouffre, d'une tristesse palpable, apporte énormément de personnalité et d’intention sur ce How To Deal With Life And Death.



Inutile de d’écrire la douzaine de morceaux qui composent cet album, ça serait fastidieux pour pas grand-chose, mais avec ce qu’on t’as déjà dit, il y a déjà moyen de cerner plus clairement Ernia. Si tu cherches du Grindcore malin, intense, qui sort des cases et qui donne aussi envie de tout brûler alors, penches toi dessus. Et tu n’es pas au bout de tes surprises, notamment avec le dernier titre fleuve de six minutes, Ikigai, vraiment impressionnant et si inventif !