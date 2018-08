Biographie Vaidotas Darulis (Guitare / Chant), Kristijonas Nenartavičius (Guitare), Valdas Voveraitis (Batterie) et Karolis Urbanavičius (Basse) sont originaires de Lituanie et fondent Erdve en 2016. Un premier opus très prometteur, Vaitojimas, qui mélange Black Metal / Post Metal / Doom Metal et Hardcore sort début 2018 via Season Of Mist. Chronique 15.5 / 20

Vaitojimas ( 2018 ) Quand un groupe de Metal est originaire d'un pays un peu atypique, pour nous français, pas trop mal placés sur l'échiquier culturel international, il est de mauvais goût de commencer une chronique en enfonçant des poncifs sur le pays à base de bouffe, d'alcool et autre monument pour faire genre on connait. Sauf que ça sert à rien de se le cacher, la Lituanie, tout le monde s'en branle, on ne connait rien sur leurs us et coutumes et encore moins leurs groupes de musique. Ce qui n'est peut-être pas plus mal comme ça. Et oui, il y a Au Dessus, c'est bon, tu as gagné un hoodie de ton choix des Acteurs de l'Ombre.



Nos lituaniens du jour s'appellent Erdve, sortent de nulle part (littéralement, serait-on tenté de dire) et signent un premier album intitulé Vaitojimas accouché en même pas deux ans de formation via un label dont la réputation et la force de frappe n'est plus à prouver : Season Of Mist. Un joli coup de poker du label finalement quand on voit la qualité de cet album alors que ni démo, ni ep ne pouvait mettre la puce à l'oreille sur comment le groupe allait sonner. Erdve ne rabat pas les cartes pour autant, il se contente de suivre ce qui se fait pas mal en ce moment à savoir mélanger Black Metal, Hardcore, Post-Rock et un peu tous les genres musicaux entres les lignes. Appelles ça Post Metal si tu veux, comme ça c'est plus pratique et on voit à peu près de quoi on cause. Et si on est carrément feignant on cites les mots magiques : Neurosis, Cult Of Luna et Amenra, comme ça tout le monde est content.



En réalité Erdve est bien plus intéressant que ces quelques mauvais très d'esprit. En premier lieu leur manière de sonner, c'est gros, épais, baleinesque. On est plus proche des coups de butoirs de chez Love Sex Machine ou de Llnn que de caresses Post-Rock. Mais pas que, car les aspects Black Metal sont tout aussi bien amené, assez discrets, plus insidieux comme pourrait le faire Thou par exemple ou Planks dans ses moments les plus noirs. La hargne du chanteur (qui chante dans sa langue natale) joue aussi pour beaucoup dans la dynamique de Vaitojimas dans sa manière de varier ses phrasés et ses tonalités, mais aussi de bien coller aux ambiances assez différentes d'un morceau à l'autre. En sommes, Erdve a bien assimilé une grosse dizaine d'année de groupes et de ces genres musicaux pour aboutir sur une oeuvre personnelle et très bien construite.



En s'y attardant un peu plus en détails on trouve pas mal de trucs à se mettre sous la dent dans cet album. L'ouverture sur le titre éponyme est lourde, très lourde, porté par son riffing monolithique casse genoux et son ambiance noirâtre à souhait dont ne renierait pas Celeste. Prievarta est lui aussi axé morceau qui cogne dans les parties avec sa rotative de cordes / rythmique parfois tribale. C'est dense, abyssal même, dont ne s'échappe que quelques dissonances maladives pas spécialement là pour te remonter le moral. A l'image de la très classe et évocative pochette donc. Erdve sait aussi se la jouer plus "Post" avec Išnara, plus atmosphérique dans le déroulement, porté par sa mélodie décharnée vaguement Deathspell Omega alors que la courte respiration sur le début d'Apverktis feinte une conclusion presque Punk Hardcore expéditive mais terriblement efficace. Le morceau de l'album c'est surement Pilnatve débuté sur une touche mélancolique pour muer en un magma Doom écrasant aux guitares sous accordées comme si disloquées et des hurlements qui prennent aux tripes. Vaitojimas se conclue sur un Atraja aux dissonances Blut Aus Nordienne et au tempo plus soutenu (des patterns de batterie bien vus, et une fluidité impeccable) dans une ambiance tout aussi inquiétante et furieuse.



A l'heure de compter les points Erdve réalise là un sans faute. Tous les morceaux sont excellents, variés et chacun propose le truc en plus qui les démarque des autres. Rien à redire sur la composition, sur les influences digérées et sur le propos général du groupe. En bref, on ne peut qu'être impatient pour la suite.