1992 : Au commencement, des premiers pas fougueux mais assurés (From Here To Eternity), puis une montée d'adrenaline (The Eye Of Single Eared Prophet) suivie d'une apogée (All The Footprints You've Ever Left And The Fear Expecting Ahead), enfin, la maturité (A Dead Sinking Story). 2006 : Aujourd'hui.

Envy commence à être une vieille et sage dame sur laquelle oeuvre sans cesse le temps. Son heure n'est-elle pas encore venue ? Son combat n'est-il pas encore perdu ? Avec toujours autant d'envie et de passion, Envy se pare de ses plus beaux attraits pour nous faire comprendre qu'il n'en est rien ! Ses traits restent encore jeunes, son esprit alerte, ses sens en éveil. Tout cela fait penser qu'elle ne nous a pas encore livré tout ce dont elle avait envie d'exprimer, de communiquer ou de faire ressentir. Elle qui n'a aujourd'hui plus rien à nous prouver, qu'a t-elle alors à nous dire de plus ? Tant de choses encore !

On savait tous que nos samouraïs, s'ils n'ont pas encore rendu les armes, s'étaient assagis. Aux premiers échos de leur dernière épopée on pourrait même penser qu'ils se sont empâtés, embourbés et qu'ils ont, finalement, posé un genou à terre. Leur démarche, plus lente, ne convaincra sans doute pas (plus) certains fidèles des premiers jours. Ceux-là même, qui, en perdant petit à petit la foi avaient juré leur perte suite aux perceptibles tentations d'un suppôt de Satan bien connu et nommé "post-rock". Les discussions au grand jour avec Mogwai avaient permis aux moins perspicaces de ne plus avoir de doute ou presque. De ce côté-ci on n'aura donc pas vraiment droit à une surprise scénaristique. Les écarts de conduite sont donc ailleurs.

Comme pour énoncer plus clairement ses intentions, Tetsuya prend le temps cette fois ci de se mettre au spoken words, permettant au reste de la troupe d'affûter les mélodies au sein desquelles s'entrecroisent, s'embrassent puis finalement se marient toujours davantage de notes. Envy ne se laisse plus enfermer dans le moindre carcan. Sans retenue aucune, The Unknow Glow prend ses aises sur plus de 15 minutes durant lesquelles une multitude d'émotions et de sentiments parviennent à transiter. La sublime et tragique tristesse (Night In Winter) côtoie la fureur exacerbée (A Warm Room) et leur rencontre n'aura sans doute jamais été aussi bien emmenée. Car il faut bien l'avouer, Envy a tout de même conservé ses humeurs coléreuses et lors de ses nouvelles gueulantes, la voix atteint un degré de puissance impressionnant. La "granularité" si caractéristique aux cordes vocales est aujourd'hui plus abrasive que jamais notamment grâce à une production de feu.

Avec un apparent flegme, Envy fait rayonner une intensité sous-jacente extraordinaire. Peu de groupes parviennent à propager une aura si prenante, on pense alors évidement à Godspeed You ! Black Emperor, surtout quand les cordes des guitares oscillent et résonnent comme des violons joués avec les doigts dans la prise (A Warm Room). Envy pousse son aspect progressif sur ce même morceau qui clôture l'épisode Insomniac Doze en véritable apogée musicale à la fois dense, mélodique et puissante. A fleur de peau, les touchantes partitions donnent des hauts le cœur. Minimalistes, elles nous plongent lentement dans un sombre rêve pour nous réveiller brutalement par un violent électrochoc Hardcore (Night In Winter).

Ceux qui avait été un tant soit peu déçus par A Dead Sinking Story et ses passes atmosphériques, ne voulant tirer de Envy que son Screamo épique et tempétueux, ne devraient en conséquent pas être davantage convaincus. Seulement, les nippons ne se Crystallize pas au sein d'une Scene et décident d'avancer sans renier leurs origines, en témoigne l'explosif Shield Of Selflessness, leur morceau le plus traditionnel. Avec ses vocalises redondantes jetées en pâture dans un magma musical, on y retrouve les ingrédients chers au Hardcore du groupe et qui ont fait son succès. Certes nous connaissons mais nous aimons tant !

Les Hardcore heroes du soleil levant tentent de se rapprocher de leur idéal musical, en mêlant habilement leur fougue insaisissable à leur désir de rester quelques instants en apesanteur pour prendre du recul. Paradoxalement, il en ressort un manifeste à la fois spontané et réfléchi auquel on adhère sans trop se poser de questions métaphysiques si l'on se donne la peine de lire entre les lignes.

sans exception