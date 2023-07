Biographie Enforcer est le projet des frères Olof et Jonas Wilkstrand fondé en 2004. Le groupe suédois redonne vie au Heavy Metal typé années 80 avec son premier disque sorti en 2008, Into The Night. Quelques temps plus tard, Enforcer arrive dans la cour des grands avec une signature chez Nuclear Blast pour Death By Fire et son successeur From Beyond qui fait sérieusement décoller leur popularité. Le groupe a notamment partagé la scène avec Municipal Waste ou Overkill. Chronique 16 / 20

Nostalgia ( 2023 ) Cela va bientôt faire 20 ans que Olof et Jonas Wilkstrand ont eu l’idée de s’associer pour monter Enforcer, le groupe qui allait les propulser sur les scènes du monde entier. Le premier album, le premier concert, la première tournée, ce sont des choses que l’on n’oublie pas et que l’on aimerait sans doute revivre. Mais le temps, impitoyable, passe trop vite. Pas étonnant donc, qu’à ce stade, les musiciens jettent un coup d’œil sur leurs (jeunes) années écoulées, avec un titre et une pochette sans équivoque.



Alors qu’il signe là son 6ème album, le groupe dégage encore cette hargne de jeunes loups. Le chant d’Olof n’a pas bougé et va chercher les aigus sans soucis, les guitares sont toujours véloces et colorées. Enforcer maintient ce vent de fraîcheur qu’il souffle depuis des années sur le Heavy Metal, là où nombre de ses congénères cherchent la prod’ poussiéreuse de la grande époque. Parfaitement équilibré, Nostalgia se paye un son naturel, aéré (notamment la batterie), dégageant de la puissance sans être outrancier. Un vrai équilibre qui sert parfaitement ces 13 nouvelles compos



Nostalgia offre un panel varié et représentatif des qualités de Enforcer : la nervosité Speed (Coming Alive, Metal Supremacia), du Hard Rock fougueux (White Lights In The USA) ou trempé dans le sucre (Keep The Flame Alive), des pièces plus nocturnes et mélancoliques à la Dio (Nostalgia, Heartbeats). Le dénominateur commun étant ce sens de l’accroche que l’on connaît au groupe, et présent sur une bonne partie de la tracklist ; le milieu du disque est quelque peu en deçà du reste, exception faite du morceau-titre. Pour qui n’est pas allergique aux power-ballads, Nostalgia recèle en effet un joli potentiel mélodramatique dans le refrain. Coming Alive ou Metal Supremacia sont eux calibrés pour être scandés par des foules de maniacs en furie.



Une fois de plus, sans réinventer la roue, Enforcer maîtrise son sujet. On pourra bien entendu reconnaître ici et là les influences des pionniers du genre, mais il faut bien leur concéder une réelle aptitude de composition qui fait à nouveau ses preuves. A coup sûr, l'un des gros albums Heavy de 2023.

A écouter : Coming Alive, Nostalgia Coming Alive, Nostalgia