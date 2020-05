Biographie Originaire de Colombie, Empatia est un groupe de Screamo qui prend forme en 2017. Après une participation à une compilation et un split avec Layqa, Miss The Star Records sort une Discography du combo.



Kate : Basse

Nicolás : Batterie

Harold : Guitare

Hugo : Chant Chronique 4 / 5

Discography ( 2020 ) En à peine 3 sorties et 2 ans d’existence, Empatia se voit gratifié d’une sortie physique de sa discographie chez Miss The Star Records, au format 7’’. De fait, en 13 titres, on peut cerner l’intégralité de ce qu’à pu sortir le groupe, dans un registre Screamo / Emoviolence, en moins de 15 minutes.

Le combo s’affuble des parures dorées de ceux qui ont fait germer et grandir ces genres : rapidité d’execution dans les gestes / titres, une prod à fleur de peau, un chant arrachant les notes des tripes. Empatia s’envole, virevolte sur « Los Incendios No Tienen Duefix » par exemple, évoquant par moment les débuts de Louise Cyphre en moins abrasif. Certes, sur « Daria » ou « Girasol », les musiciens laissent entrevoir ce qui sera le coeur du titre, mais quelques passages bien sentis rythment le tout dans le (court) temps imparti.

Sans être la révélation de l’année, on comprend le parti pris de Miss The Star de sortir cette compilation : les morceaux sont suffisamment matures et riches pour donner envie de faire tourner le disque (« Mundos En Colision ») et, malgré une prod peut être un peu légère, Discography touche au but.



S’il s’avère être une simple compilation de 2 ans d’existence et non un album posthume, ce Discography offre un ensemble de titres cohérents et donne envie de découvrir une scène qui n’a apporté que quelques effluves jusqu’en Europe.