Groupe originaire de Nagoya, actif depuis 2015, Emitation a sorti un album en 2016, suivi en 2018 d'un ep intitulé Adult chez DirtyLegs Recordings (Toulouse). Chronique 14 / 20

Adult ( 2018 ) Emitation c'est un peu le pendant emo punk de Sore Throat. Dix titres en dix minutes, le ratio est éloquent. Les japonais n'offrent pas un truc incroyablement original mais Adult va à l'essentiel, dans un style fougueux tout en étant assez clinquant - la production des guitares est excellente - rappelant parfois Cap n' Jazz ou, plus près de nous, Prawn et Algernon Cadwallader.



Certains auront peut-être un peu de mal avec le chant, de prime abord assez erratique pour ne pas dire autre chose, mais on s'y fait très rapidement d'autant plus que certaines compositions résonnent de manière très agréable aux oreilles ("Generate"). Dans un pays où le d-beat règne sans partage sur la scène punk, Emitation valait bien un petit coup de projecteur.

A noter que le dernier skeud Distribution channel of the three clouds vient de sortir au Japon. Pour se procurer Adult rendez-vous ici. A écouter : Generate, Ants Generate, Ants