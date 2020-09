Biographie Elm Tree Circle est un groupe originaire de Iserlohn (Allemagne) orienté Pop Punk / Emo. Formé en 2016, au cours des dernières années, le groupe a été engagé dans une vaste tournée en jouant sur de nombreux concerts à travers l'Europe et l'Asie pour défendre son premier album Drawn. 2 ans après, The Good Life sort chez Krod Records et permet au combo de continuer à parcourir le monde pour enchaîner les concerts. Début 2020, No Fomo est annoncé, toujours chez Krod Records. Chronique 14 / 20

No Fomo ( 2020 ) Cela fait un bail que je vois le nom de Elm Tree Circle passer, sans jamais avoir pris le temps de m’y attarder. De fait, lorsque No Fomo est annoncé, autant en profiter pour faire un premier pas dans la discographie du groupe.

Il faut dire qu’en quelques écoutes, on discerne facilement certains sonorités : Violent Soho, The Smashing Pumpkins, Blink-182, … Un peu de Pop-Rock, du Punk, et surtout des titres ultra-enjôleurs que l’on pourrait qualifiés de calibrés : « All About You », « Violent Soho On The Mood », à peine la première triplette passée, on sait à quoi s’attendre. Sans surprise, Elm Tree Circle fait tourner quelques riffs en boucle, un jeu de batterie catchy et une ligne vocale oscillant entre le timbre nasillard de Luke Boerdam (Violent Soho) et Billy Corgan (The Smashing Pumpkins) lorsqu’il s’élève.



Les présentations sont faites, vous connaissez un peu mieux la silhouette du combo, qui se dessine parfois avec quelques passages sunny ou à d’autres instants au travers de refrains dont on ne peut mettre en doute l’effet dévastateur en live (« I Got It »). C’est un peu ce qui pourra freiner certaines ardeurs : Elm Tree Circle connaît le mix sur le bout des doigts, presque trop, ne s’accordant pas un moment de répit sur No Fomo pour rompre cette sensation.

Non pas qu’elle soit désagréable, loin de là, mais on retournera sur les titres les plus marquants, laissant sur le côté les autres au profit de leurs ainés (« Settle In » et son jeu de basse dont on devine l’ombre des citrouilles) alors qu’un « Tripping » ou « Going » donneraient clairement plus envie d’appuyer à nouveau sur play. Cela passe notamment par quelques riffs ou entrées en matière (celle de « Going » est parfaite pour un fond sonore de soirée d’été, aux airs de Violent Soho).



A mi-chemin entre le côté facile du genre et quelques éclats sonores, avec No Fomo, Elm Tree Circle n’a pas l’ambition de détrôner certains groupes, le combo se fait pourtant un malin plaisir à séduire aisément son auditoire. C’est cool pour des titres comme « I Got It » ou « Tripping », donc autant tendre une oreille.