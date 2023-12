Biographie Petit à Petit est une maison d'édition française qui publie des bandes dessinées, de la littérature jeunesse, de la littérature, et des beaux-livres. Elles sont fondées en 1997 par Olivier Petit dans la banlieue rouennaise. La société devient un label du groupe La Martinière en 2006, puis redevient indépendante en 2011. Après une pause dans ses publications à partir de 2010, Petit à petit revient en librairie en 2015

Cette maison d'édition propose une catégorie Docu-BD autour de la musique. Il s'agit de bandes dessinées documentaires alternant anecdotes et pages documentaires sur un style de musique, un groupe ou un artiste. Chronique 17 / 20

Metal ( 2023 ) Les Editions Petit à Petit se spécialisent dans la Docu-BD, c’est-à-dire des BD pédagogiques sur un thème précis, qui alternent entre anecdotes et quelques pages documentaires pour approfondir le sujet. Après avoir traité d’AC/DC, David Bowie ou encore Bob Marley, la nouvelle sortie de cette maison d’édition se consacre aux musiques extrêmes et s’intitule très sobrement Metal.



Découpée en plusieurs catégories, cette BD présente tous les genres (ou presque) qui constituent l’ADN du Metal. Chaque chapitre se concentre sur un style, allant du Death au Black en passant par le Sympho, le Power ou encore le Prog, et bien d’autres encore. Il y a même une partie sur le Metal japonais et une autre sur le Metal français, et ça fait plaisir de pouvoir le souligner ! En guise d’introduction pour chaque sous-genre évoqué, on retrouve un petit passage mettant en scène soit des anecdotes du genre présenté, soit des histoires rappelant ce même style. C’est donc tout naturellement que pour la partie consacrée au Grindcore, on ne va avoir que deux pages à base de boyaux sanguinolents et de thèmes tous plus répugnants les uns que les autres, et c’est très bien réussi !

Ce qui fait clairement la force de cet ouvrage, c’est sa capacité à s’adapter à chaque style qu’il traite. Par exemple, une pointe d’humour ou de légèreté est utilisée dans la narration lorsque cela complète/représente le genre, tandis que le sérieux sera de rigueur pour un autre, notamment pour l'anecdote sur le Black Metal qui met en avant le groupe Mayhem. De même, le style graphique de la bande-dessinée colle toujours avec les groupes présentés. Il faut aussi souligner que cet ouvrage est très bien documenté. Les pages dédiées aux explications sont certes condensées en informations mais c’est suffisant. Sur une double-page, on a un paragraphe sur la naissance du genre, les références, les caractéristiques et les groupes pépites. Pour le côté approfondissement de la découverte, on a aussi deux petites parties sur un live d’anthologie et une discographie de cinq albums pour découvrir le style.

Une fois les grands genres présentés, la BD se conclut sur les musiciens de légende comme Mike Portnoy, Joe Satriani ou Lemmy Killmister, les festivals ou encore les codes vestimentaires. Avoir pensé à aller au-delà de l’aspect purement musical, à parler de ce qui gravite autour fait vraiment plaisir à lire.



Même si on aurait aimé que l’ouvrage soit plus détaillé pour certains genres, il faut bien reconnaître que Metal parvient, avec brio, à documenter cette scène. Ce fut un réel plaisir de parcourir ces pages et de découvrir les subtilités des styles moins tout public. Cet ouvrage s’adresse aussi bien aux néophytes qu’à celles et ceux souhaitant plonger dans les caractéristiques ou anecdotes de genres qu’ils maîtrisent moins. Une lecture chaudement recommandée si vous vous posez des questions sur des codes encore inconnus pour vous !