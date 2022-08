Dans la veine des groupes en prénom + nom, je demande cette fois Edith Pike. Ca vient tout droit de Denver, quatuor qui s'oriente donc vers le mix Screamo / Emoviolence. D'un timbre de voix rauque, assez loin de certaines cordes plus criardes, on glisse au fil des quatre courts titres vers des sonorités plus DIY (la preuve avec ce souffle présent tout au long de l'enregistrement), des samples grésillants et quelques passages plus posés (l'introduction de "rushing into a burning home") qui entrecoupent ce Screamo caverneux.

Via son EP éponyme, le combo tente parfois d'alourdir son son ("rushing into a burning home") qui m'évoque parfois Fall Of Efrafa, avant de repartir vers les classiques du genre (l'enragé "kiss me here beautiful for these are truly our last days"). Cette alternance de rythmes se retrouve également au sein d'un même morceau, qui, bien qu'avantageuse, fait perdre aussi l'immédiateté du genre. Les sentiments ne sont plus les mêmes, s'écrasent contre la ligne de basse sourde et ne font pas autant mouche que l'on aurait pu l'espérer.

Ainsi, en écoutant cet EP, on pense à plein de groupes, de noms, de sonorités déjà connues. Si bien qu’on se prend à vouloir passer à autre chose, revenir sur des classiques, sans avoir les frissons attendus.



S'il ne sera clairement pas un EP qui reviendra souvent en mode lecture, il offre un bon moment pour ceux qui veulent quelques nouveaux noms à écouter. Malheureusement, dès que l’on connait un peu toute la scène Screamo, Edith Pike ne sera qu’un nom de plus.