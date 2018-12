En 2013, un Doris de haut niveau faisait la part belle à de nombreux et prestigieux invités (de RZA à The Neptunes en passant par The Alchemist ou Badbadnotgood), ainsi qu’à ses compères du collectif Odd Future (Tyler, The Creator, Frank Ocean, Domo Genesis). Earl Sweatshirt y tirait son épingle du jeu sur des morceaux laissant entrevoir un attrait particulier pour le côté obscur du rap game, les angoisses liées à la célébrité, la perte de ses proches, l’alcool et la drogue.

Deux ans plus tard, dans une démarche radicale, il décide de laisser de côté le superflu et de tailler au plus près de l’os. 30 minutes et un titre évocateur et misanthrope (« Je n’aime rien, je ne sors pas de chez moi ») suffisent à faire passer le message de façon claire et nette. La désagrégation annoncée d’Odd Future (ou pas, difficile de savoir ce qu’il en est vraiment) semble avoir libéré, et dans le même temps concentré, son énergie créatrice. Ambiances toujours plus sombres, instrus minimalistes, beats étouffés…ce nouvel album nous donne l’impression de passer une demi-heure enfermé dans le noir d’une pièce enfumée dont on sortirait, si ce n’est plus heureux, du moins plus lucide et prêt à affronter ses démons intérieurs. Claustrophobes s’abstenir…

Car c’est bien de cela qu’il s’agit pour Earl Sweatshirt, qui reste ici cloîtré, dans un exercice schizophrénique, pour échapper à ses problèmes tout en les gardant constamment à portée de main, telle la matière douloureuse mais dense de morceaux hypnotisants et fiévreux, marqués par une décontraction désabusée flirtant avec la déprime et le fatalisme (« My days are numbered, I’m focused heavy on making the most of’em » Faucet). Sur Grief, la lucidité dont il fait preuve prend la forme d’une véritable confession (« Lately I’ve been panicking a lot, feeling like i’m stranded in a mob, scrambling for Xanax out of the canister to pop »). Son flow se ralentit encore, laissant transpirer une sincérité touchante (« I just want my time and my mind intact, when they both gone, you can’t buy’em back »), il baisse la garde et appuie où ça fait mal, une approche particulièrement directe qui lui évite l’écueil de la longueur et de l’ennui.

Producteur sur la quasi-totalité des morceaux, il limite cette fois-ci les featurings, ne conviant que Da$h, Wiki, Na’kel (sur un DNA d’une grosse intensité) et son pote Vince Staples (auteur, au passage, d’un grand disque cette année avec Summertime) pour un Wool final ne laissant aucun doute sur le fait que ces deux gamins, 21 ans pour Earl et 22 pour Vince, risquent d’être au sommet pendant longtemps. Earl Sweatshirt livre 30 minutes sous tension dont on ressort éprouvé et sonné, les sens engourdis mais les nerfs à vif. Une expérience à vivre pleinement.

En retenant son souffle