Quand on parle de Fusion, qu’est ce qui vous vient à l’esprit en premier ? Limp Bizkit ? Rage Against The Machine ? Allez, pourquoi pas Body Count ? Et sinon dans les groupes récents ? C’est chaud hein ! Eh bien entre dans le game Glitchgang de Dropout Kings et vous allez voir, ils ne font pas les choses à moitié.

Alors spoiler, si la Fusion n’est pas votre came, le métale c’est le métale, passez le chemin dès maintenant car les mecs parviennent à te fusionner oklm de la Drill et du gros son Metal puis enchainent avec du Néo, du Hip-Hop et du R'n'B. Oui oui, Drill et Metal dans le même morceau vous lisez bien, écoutez Glitchgang, vous le constaterez par vous-mêmes. Cette piste donnant son titre à l’album est d’ailleurs sans aucun doute la plus aboutie qu’ils aient faite et cela comprend aussi Audiodope sorti deux ans plus tôt. D’ailleurs, toute proportion gardée, il y a fort à parier que si un groupe comme Rage Against The Machine débutait leur carrière aujourd’hui, il est probable qu’ils se soient orientés vers quelque chose qui ressemble à Gltchgang.

Si vous voulez mettre à l’épreuve votre éclectisme, lancez un peu l’ep. On enchaine ensuite avec Virus qui nous rend mémoire à Chester Bennington de Linkin Park, puis Devil’s Playground qui est du R'n'B. Les trois autres titres, Pitup, Hakai et Slo sont quant à elle plus traditionnelles dans le registre de la Fusion bien qu’elles aient des sonorités très modernes. Alors certes, toutes ne se valent pas, mais tout l’intérêt d’un ep est d’expérimenter. On retiendra un duo de chanteur très complémentaire et percutant, d’excellents riffs et un vent de fraicheur qui va venir décoller les vieux posters de tes murs.

Glitchgang est une sacrée découverte et une expérience incroyable. Qu’est-ce que ça fait du bien d’avoir un peu de renouveau. Dropout Kings, pour l’heure, c’est un peu l’équivalent d’un rookie qui vient titiller les All Star l’espace d’une action, reste à voir ce que ça va donner sur la durée.

Glitchgang, Devil's Playgroud, Virus