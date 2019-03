Biographie Dousseur De Vivre, c'est avant tout l'histoire de deux guitaristes, Jean-Pierre (guitare lead) et Jean-Louis (guitare rythmique) qui se rencontrent un peu par hasard, juste un disque de Deep Purple qui traîne sur la plage arrière d'une voiture. Le courant passe, et l'idée de jouer ensemble les titille aussitôt. Une annonce leur permet de trouver un chanteur, puis un bassiste et un batteur pour le live, ces deux derniers ne faisant pas officiellement partie du groupe. Tout s'enchaîne très vite. L'album Poésie, la tournée, et le démantèlement suite aux désaccords qui se multiplient en interne. Chronique 16 / 20

Poésie ( 1992 ) Les joies du vide-grenier. L'odeur de la poussière. Les doigts gris à force de voguer de relique en relique. Une pochette défraîchie, qui n'avait plus vu la lumière depuis des lustres. Un image un peu (beaucoup ? passionnément !) ringarde, mais un nom qui soulève des réminiscences. À l'intérieur, une galette qui semble miraculeusement en bon état. Une paire de pièces qui change de mains. Un chineur heureux qui repart avec son acquisition sous le bras. Retour à la maison, mise en place, le petit crachotement...



Dousseur De Vivre a connu une carrière aussi brève que brillante. Moqué par les uns pour son nom franchouillard et sa faute d'orthographe (adoptée suite à une erreur du graphiste !), adulé par les autres, son unique album aura fait couler de l'encre à une époque où elle n'était pas virtuelle, avant de sombrer peu à peu dans l'oubli. Qui sait où ils seraient aujourd'hui, s'ils avaient résisté à la pression du succès ? Des histoires de gros sous, des histoires de fesses, ou plus généralement, comme le disaient les tout aussi regrettés Tranxen 200 : des divergences conceptuelles des concepts du groupe.

C'est pourtant un trio soudé que l'on retrouve sur Poésie, suivant le sillon Hard-Rock / Glam tracé par Kiss, ZZ Top, Van Halen, ou plus récemment (enfin, plus récemment pour l'époque) Guns'n'Roses, et dès le morceau-titre il est clair qu'ils n'ont déjà plus rien à envier à leurs modèles (si ce n'est, rétrospectivement, leur longévité). Des guitares qui saturent, du riff qui accroche de la première à la dernière seconde et qui colle à la peau pire que les nippes d'un Glam band, du solo bien senti, du break bien placé, la science du refrain que tu peux reprendre à tue-tête, une basse et une batterie simplistes pour soutenir le tout, et cerise sur le gâteau, des paroles dans la langue de Molière. Et vas-y que ça enchaîne sa palanquée de tubes : les détracteurs avaient beau casser du sucre sur leur manque d'originalité, comment rester insensible face à Luxe, calme et volupté, Ordre et beauté, Terre Glaise, et surtout l'inévitable Poésie ?

On a mentionné les paroles en français, alors attardons-nous un peu sur leur contenu. Question textes, on est loin ici d'un Appétit Pour La Destruction, et le titre Poésie tout comme le nom de la formation collent aux thèmes abordés, contrairement à ce que l'on pourrait croire quand on connaît le genre pratiqué. Nos zigs avaient un penchant très net pour la beauté, la douceur (ou plutôt la dousseur ?), le tout saupoudré d'évocations bibliques (l'évangile, la genèse...), même si interrogés sur leur rapport à la religion, les musiciens prétendaient ne pas prêcher spécifiquement le christianisme, qu'ils voyaient avant tout comme une référence culturelle, et de leur côté prônaient davantage une « totale liberté de penser cosmique vers un nouvel âge réminiscent » (et vice et versa).



L'harmonie tant révérée paraît un peu ironique, quand on prend du recul sur le groupe, puisqu'à peine quelques mois après la sortie du disque, il se disloquait sans espoir de retour. Il n'empêche, cette formation éphémère aura laissé derrière elle un opus apprécié des connaisseurs et malheureusement oublié du grand public. Un reportage d'époque, suivi du clip de Poésie (à 3:57), est disponible ici.