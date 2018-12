Chronique 4 / 5

0 commentaire

s/t ( 2018 ) Le strict minimum aux niveau des infos pour Displaced. On sait juste que le trio vient de Portland (Tragedy) mais que la démo qui vient juste de sortir produit l'effet d'un coup de tonnerre. Six titres d'un d-beat ultra léché, alliant la robustesse de Tragedy et la finesse de feu Remains of the Day, le tout rappelant souvent ce qu'avait réalisé Schifosi en son temps.

Displaced ne fonce pas tête baissée dans les ornières. Si "Shattered" ou "Burn Them" plante un décor très classique, dans le genre insurrectionnel, les mid-tempos "War" ou l'excellent "Rising Tide" n’apparaissent pas moins tempérés, à plus forte raison pour ce dernier, au texte évocateur du retour de la menace fasciste au sein des grandes puissances ("A reermeging threat, a hate that grows again..."). Quinze minutes d'un d-beat incroyablement mature et inspiré, pour une formation sortie de nulle part mais dont on devrait bientôt entendre parler.



A écouter : Rising Tide, Burn Them Rising Tide, Burn Them