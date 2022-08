Biographie Quatuor né sur les terres angoumoisines, Dirty Shades pratique un genre de Space Rock / Garage psychédélique sans frontières cosmiques. Le groupe sort un premier EP (Specific Impulse) en 2020, mais, n'étant pas vraiment satisfaits de la chose, ses membres (soit Anouk : chant/guitare, Nathan : guitare/chœurs, Martin : basse/chœurs, Mathurin : batterie), regrettant de ne pas y avoir mis l'énergie de leurs concerts, décident de produire Lift Off, deuxième EP cette fois capté en direct (dans la bibliothèque du château de Gourville) et sorti en 2022. Chronique 4 / 5

0 commentaire

Lift Off (live session) ( 2022 ) Jeune formation en provenance d’Angoulême Dirty Shades débute ses aventures discographiques en 2020 avec le EP Specific Impulse, sur lequel Anouk, Nathan, Martin et Mathurin exposent un Space Rock / Garage psychédélique déjà correctement agencé. Seulement le quatuor, particulièrement efficace sur scène, n’est pas satisfait par le rendu du premier matériel, considérant que celui-ci ne bénéficie pas de l’énergie qu’il met lors de ses prestations en direct. C’est ainsi qu’un second départ en format court apparaît en 2022, Lift Off, enregistré en "live session" à la bibliothèque du château de Gourville, s’il vous plaît.



Constitué de nouveaux titres (sauf Trainwreck déjà présent sur Specific Impulse) Lift Off montre en effet la singulière capacité des angoumoisin.e.s à nous trimballer au-delà de la stratosphère, ce qui est d’autant plus remarquable vu leur jeunesse (23 piges en moyenne). Ici le bruiteux Ignition nous installe dans l’ambiance cosmico-garagiste et nous propulse vers un Dazed cerné d’une solide ligne de basse, d’une voix pénétrante, légèrement Punk, sécurisé par une batterie aussi précise que puissante et bousculé par une guitare saturée qui chatouille les récepteurs. Le rendu en direct procure effectivement les sensations qu’il manquait au premier EP, chose confirmée avec un Running For Your Life entamé doucement, attaqué lui aussi d’une basse prédominante, mais progressivement rongé par des guitares mi-mélodiques mi-agressives, faisant monter la tension générale enjointe de chœurs quasi-Hardcore. Enfin l’apothéose Trainwreck, réarrangé et allongé de cinq minutes, se trouve sublimé, emporté par les notes de six cordes s’élevant vers l’infini, au niveau des étoiles, un chant définitivement habité, en alchimie avec une section rythmique qui maintient tant bien que mal quelques liens avec la Terre, puis tout le monde lâche prise autant que les chevaux sur la dernière partie, au firmament émotionnel.



Sûr de son sujet Dirty Shades, dans un sillon parallèle à Lysistrata ou Slift, envoie valser les conventions, exprimant avec ce Lift Off les prémices concrets d’une échappée extraterrestre lumineuse, toutefois connectée aux troubles du passé. Le quatuor semble avoir (déjà) trouvé sa voie et on frétille d’impatience de kiffer tout ça en plus longue durée. Dispo directement sur Bandcamp. A écouter : sans fioritures. sans fioritures.