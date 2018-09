Rendons à César ce qui est à César. DevilDriver, c'est un premier album explosif, puis deux opus qui m'ont laissé de marbre. The Fury Of Our Maker's Hand manquait de panache et The Last Kind Words m'a lassé au bout de quelques mois (semaines ?). Puis soudain, Pray For Villains sort, presque dans l'indifférence la plus totale. Mais voilà que les premiers riffs parviennent à mes oreilles et me font doucement frémir. Fafara aurait-il remis le couvert ?



Le frontman a culminé, à mon sens, sur la période Dark Days de Coal Chamber et l'éponyme de Devildriver. Alors savoir que le chanteur continue, tous les 2 ans, à nous pondre un album pas forcément folichon (même si The Last Kind Words était un poil plus inspiré), ne m'enchante pas plus que ca. Mais ici, le combo semble avoir repris du poil de la bête. La preuve en est dès les premières écoutes avec des compos comme Bitter Pill, I See Belief (du cran de Digging Up The Corpses) ou Teach Me To Whisper (et ses airs de Machine Head) qui interpellent d’entrée de jeu.

DevilDriver incarne, aux cotés de Machine Head, Lamb Of God et cie, la dernière vague de Metal couillu. Même si la qualité des albums des-dis groupes peut laisser à désirer, on ne peut nier que Fafara et sa bande font partie du fer de lance. Pray For The Villains n'est pas ici pour déroger à la règle : même ingrédients, que ce soit des riffs agressifs et lourds, un chant hurlé du fond de la gorge et quelques soli histoire d'aérer le tout. Le must pour headbanguer en résumé. Et soyons francs, DevilDriver ne cherche sans doute pas plus.



De Pray For Villains à I See Belief, la bande de tatoués n'a pas oublié ses précédents opus. Toujours le même Metal rageur qui faisait mouche dès les premières secondes, même si ici DevilDriver semble plus inspiré que sur End Of The Line ou Tirades of Truth. Groove et chant raclant la gorge sont prêts à en découdre (l'énorme Another Night In London), alliés à une puissance explosive et des martelages de cordes directs (Back With A Vengeance, Pray For Villains). La double, toujours malmenée (Forginess Is A Six Gun), ne perd pas son entrain (Resurrection BLVD) tout en sachant se faire plus discrète (It's In The Cards). Quant aux influences, elles sont toujours relativement présentes : Death, Thrash, Hardcore et j’en passe se glissent dans quelques passages (Pure Sincerity) histoire d’en remettre un couche.

Mais comme toujours, l’histoire à tendance à se répéter et malgré toute la bonne volonté du monde, il faut avouer que DevilDriver n’innove plus, se repose sur sa musique plus que nécessaire. Ainsi, l’éclat de Pray For Villains se trouve terni par une base rythmique qui a tendance à parfois s’enliser.



Pray For Villains est peut être ce que j'attendais depuis l'éponyme. La plupart des fans ont aimé The Last Kind Words et se réjouissent sur ce petit dernier sans rougir. Sans être un véritable renouveau, Pray For Villains annonce un DevilDriver en forme et nous le fait savoir. L'album de la maturité comme diraient certains, un condensé des 3 opus précédents diront d’autres...

Pray For Villains - Resurrection BLVD - I See Belief - Teach Me To Whisper