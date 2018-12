Pas besoin de dessin, le nom du groupe est suffisamment explicite pour juger de la teneur de cette première démo. L'objectif est simple : trouver un intérêt à survivre à une réalité loin d'être folichonne.



Deseo Morir lance ses amorces en espérant y parvenir mais c'est loin d'être gagné. Les textes alternant entre abattement, résignation et envie de destruction prennent appui sur les sonorités d'un d-beat simple et honnête, pas ostentatoire pour deux sous, au cœur duquel résonnent des accents mélancoliques plus emo, pouvant rappeler parfois Anomie ("Patience, déception, tristesse", "Miedos"). D'autres titres, en revanche, ne misent que sur la puissance brute ("Destruccion"). Pas toujours d'une incroyable originalité, celle-ci est compensée par l'alternance du chant du guitariste et d'Amanda, que l'on retrouvait il y a quelques années au sein de la formation Asfixia, apportant une touche insurrectionnelle et revendicative à l'ensemble. Un premier essai d'assez bonne facture.

La K7 est dispo à partir du bandcamp du groupe. Prix libre.

Patience, déception, tristesse, Miedos