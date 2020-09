Derek Sherinian né en 1966 en Californie. Il étudie le piano à la fameuse Berklee College Of Music de Boston, où il est colocataire avec Al Pitrelli, l'un des futurs guitaristes de Megadeth. Il commence sa carrière professionnelle en 1989 avec Buddy Miles (l'ancien batteur de Jimi Hendrix) puis en tournant avec Alice Cooper. Il intègre Dream Theater de 1994 à 1998. Le groupe sort A Change Of Seasons et Falling Into Infinity avec Sherinian aux claviers, ainsi que le double-live Once In A LIVEtime, qui sera son dernier concert avec DT. A la même période, lui et John Myung (bassiste de Dream Theater) sortent deux albums de Rock prog / Jazz-fustion avec Platypus.



L'après-DT marque le début de sa carrière solo, axé sur du Metal virtuose au synthé. Il sort l'album Planet X en 1999, et monte un groupe de porte-flingues de luxe pour le défendre. La formation deviendra le groupe Planet X, qui produira quatre albums supplémentaires, jusqu'en 2007. En parallèle, Sherinian continue de sortir de "vrais" albums solos (sous son unique nom et sans lien avec Planet X), tout au long des années 2000. Oceana, la septième sortie de l'Américain, date de 2011.



En 2009, il forme Black Country Communion (Hard Rock / Blues Rock) avec Glenn Hughes (ex Deep Purple, ex Black Sabbath...), Joe Bonamassa, et Jason Bonham (Led Zeppelin). La formation sortira quatre albums dans les années 2010.



Sherinian retrouvera Mike Portnoy en 2017 pour fonder Sons Of Apollo, toujours avec des cadors du genre (Billy Sheehan (Mr. Big), Jeff Scott Soto (Yngwie Malmsteen, Journey), et Ron "Bumblefoot" Thal (Guns 'N Roses, Asia)).



En 2020, Derek Sherinian revient avec un nouvel album solo, le premier depuis neuf ans : The Phoenix.